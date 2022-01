Asus ZenBook 14 : l’ultraportable fête ses 10 ans avec un design intersidéral

La gamme Zenbook d'Asus fête ses 10 ans avec une édition spéciale et spatiale.

Avec l’émergence des nombreux services disponibles sur le web, le PC portable a dû se redéfinir. Finis le lecteur DVD intégré et le châssis encombrant, il fallait un PC portable fin que l’on puisse emporter partout et assez autonome pour prendre des notes en cours. C’est ainsi qu’est né l’ultraportable : pas le plus performant, mais toujours le plus léger possible. Parmi ses représentants, on retrouve la gamme Asus Zenbook qui fête ses 10 ans.

Pour l’occasion, le fabricant a dévoilé une nouvelle gamme de Zenbook et une édition très spéciale : le Zenbook 14 Oled Space Edition.

Un design de l’espace

Sur les visuels, que ce soit la boite du produit ou l’appareil lui-même, le Zenbook semble tout droit issu d’un épisode de Star Trek. On pourrait même y voir une référence à la forme circulaire de l’Enterprise sur le capot. Il s’agit en réalité d’une référence à une capsule spatiale et aux design de la station MIR. Asus promet qu’il ne s’agit pas que d’une question visuelle, le PC serait conçu pour survivre à une vie dans une capsule spatiale, signe qu’il résisterait à des conditions difficiles : de -24 à 61 °C et des vibrations de 20 à 2000 Hz. Message marketing mis de côté, il faut bien avouer qu’une certaine élégance se dégage de la machine.

L’écran Oled de 14 pouces au format 16:10 du Zenbook 14X offre une définition de 2880 x 1800 pixels avec un taux de rafraichissement de 90 Hz qui sera plaisant à l’œil pour de la navigation. Asus promet une couverture à 100 % du DCI-P3 et une certification DisplayHDR 500. À l’intérieur du PC, on retrouve une puce Intel Core H de 12e génération (i5-12500H jusqu’à i9-12900H) avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 (4800 MHz) et 1 To de stockage PCIe 4.0. La batterie intégrée est annoncée à 63 Wh.

La connectique est assez complète pour un ultraportable : 2 ports Thunderbolt 4, 1 port USB-A (USB 3.2), un port HDMI 2.0, un port jack et un lecteur de carte microSD. Le châssis est annoncé à 311 x 221 x 15,9 mm pour 1,4 kg.

Autre élément différenciant, la présence d’un petit écran externe Oled de 3,5 pouces avec une définition de 256 x 64 pixels. Certains se souviendront peut-être de Windows SideShow, une fonctionnalité imaginée par Microsoft pour Windows Vista avec certains PC portables qui devaient intégrer ce type d’écran externe. Cette fois, il s’agit d’une idée d’Asus que la marque devra intégrer avec Windows pour espérer afficher des notifications par exemple. La personnalisation passera par le logiciel MyAsus, fourni avec le PC.

Zenbook 14 UM3402 et UX3402 : les références classiques

Si l’espace n’est pas à votre goût, Asus lance aussi des versions plus classiques de son ultraportable. On garde l’écran de 14 pouces OLED 2K et à 90 Hz, mais on change quelques caractéristiques internes. Ainsi, l’Asus ZenBook 14 UX3402 proposera des processeurs Intel Core i5 1240P ou 1260P avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 4800 MHz. L’Asus ZenBook 14 UM3402 proposera une solution AMD avec des processeurs AMD Ryzen 7 5825U ou Ryzen 5 5625U et jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4X 4266 MHz. Chez AMD, les ports Thunderbolt 4 sont remplacés par des USB-C USB 3.2 Gen 2.

Dans tous les cas, la batterie passe à 75 Wh et la taille du châssis évolue légèrement : 313,6 x 220,6 x 16,9 mm pour 1,39 kg.

