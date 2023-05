Zenbook 14 Oled : l’ultrabook premium d’Asus est à son plus bas prix sur Amazon

Les écrans Oled se sont multipliés sur les PC portables et aujourd’hui, on les retrouve à un prix très avantageux. Le Zenbook d’Asus par exemple, se trouve désormais à 709 euros contre 999 euros à la base.

La marque Asus a intégré une dalle OLED sur de nombreux de ses ordinateurs portables. Ce Zenbook (UX3402) en fait partie, et offre ainsi une bonne expérience visuelle. Sa fiche technique est aussi généreuse et devient plus intéressante avec près de 30 % de remise.

Les atouts de l’Asus Zenbook 14 Oled (UX3402)

Des finitions élégantes avec un écran Oled à 90 Hz

Un i5-12e gen avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go

Une bonne journée d’autonomie

D’abord à 999 euros, puis remisé à 899 euros, l’ordinateur portable Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) est désormais affiché à 709 euros sur le site d’Amazon.

Un ultraportable léger et performant

Le Zenbook 14 présente des lignes plutôt sobres et élégantes, avec un châssis en métal au coloris bleu sombre qui respire la qualité. Son format compact et son poids plume de seulement 1,39 kg le rend parfaitement adapté aux utilisateurs nomades. Et pour travailler confortablement dessus, Asus déploie une dalle Oled de 14 pouces, au format 16:10 avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. C’est tout simplement l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, avec un taux de contraste infini, des noirs profonds et un retour lumineux parfait.

Ce laptop est très équilibré et s’appuie sur la douzième génération des processeurs Intel Core pour répondre aux besoins du quotidien. On trouve ainsi Intel Core i5-1240P associé à 8 Go de RAM et un stockage de 256 Go en SSD NVMe. Avec une telle configuration, le Zenbook 14 est capable de vous accompagner dans toutes les tâches du quotidien : de la simple bureautique à la retouche photo avec quelques effets visuels.

Une autonomie et une connectique généreuse

Avec tous ces éléments, le laptop d’Asus arrive à tenir la cadence et permet de rester productif jusqu’à 18 heures d’après le constructeur — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Et pour couronner le tout, il est compatible avec la charge rapide. En 49 minutes, le PC portable récupère 60 % de l’énergie, selon les dires de la marque.

Pour compléter le tout, la firme taïwanaise à miser sur la finesse de sa machine sans négliger la connectique de sa machine. Ici le Zenbook en possède une plutôt complète : avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, voici notre test complet sur l’Asus Zenbook 14 Oled (UX3402).

