Carrefour casse le prix de ce PC portable Asus avec écran Oled et i7 12e gen

Le ZenBook 14 est un PC portable très apprécié, non seulement pour son design fin et léger, mais aussi pour son écran Oled et ses bonnes performances. Noté 8/10 dans nos colonnes, aujourd’hui, il perd 400 euros de son prix et devient plus recommandable.

L’Asus ZenBook 14 OLED (UX3402) est un PC portable facilement transportable, mettant en avant une belle dalle Oled, une puce Intel Core i7, et autonomie musclée. Tous ces arguments font qu’aujourd’hui nous vous le recommandons les yeux fermés, surtout maintenant que son prix chute sous les 800 euros.

Les éléments à retenir sur l’Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)

Un design sobre et élégant

Un écran Oled réussi avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz

Une bonne autonomie et une connectique complète

Avec un prix de départ à 1 199 euros et 999 euros en prix barré maintenant, l’Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) se trouve encore moin s cher aujourd’hui : 799,99 euros sur le site Carrefour.

Un ultrabook performant et pratique à transporter

Le Zenbook 14 OLED (UX3402) est un appareil bien construit. Avec ses allures premium, il se veut surtout léger et pratique à transporter avec son poids plume de 1,3 kg. Son châssis donne tout même accès à une bonne connectique, avec un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI, un port jack 3,5 mm et un lecteur de MicroSD.

Et avec son corps fin, il en a sous le capot. Il dispose d’un Intel Core i7-1260P couplé à 16 Go de RAM et d’un stockage de 16 Go en format SSD NVMe. Avec cette configuration, ce laptop est capable de vous accompagner au travail, de la simple bureautique à la retouche photo avec quelques effets visuels. Et il n’est pas impossible de jouer avec ce Zenbook, il faudra juste faire quelques concessions comme jouer en Full HD avec des détails graphiques faibles.

Accompagné d’un bel écran et d’une autonomie confortable

Son atout principal reste son écran. On retrouve une dalle de 14 pouces au format 16:10 avec une définition de 2880 × 1800 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. Contrastes infinis, couleurs parfaitement calibrées, affichage fluide et compatibilité avec le HDR, tout y est. C’est un plaisir pour nos yeux, que ce soit dans le cadre professionnel, ou bien pour simplement regarder des séries.

L’autonomie n’a pas été mise de côté non plus. Ce modèle embarque une grande batterie de 75 Wh, et durant notre test, nous avons été en mesure de tenir sans problème une journée de travail sur le web avec quelques retouches photo et du streaming audio. Bien équipé pour vous laisser travailler loin d’une prise, il dispose en plus de la charge rapide 65 W pour récupérer plus rapidement des pourcentages.

