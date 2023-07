400 euros en moins sur ce laptop Asus équipé d’une dalle Oled et d’une excellente configuration

Avec des finitions soignées, une fiche technique excellente et un écran de 14 pouces, ce ZenBook 14 OLED est un laptop à considérer d'autant plus en ce moment pour le Prime Day d'Amazon en étant proposé à 899 euros au lieu de 1 199 euros.

La gamme ZenBook d’Asus est ce qui se fait de mieux chez le constructeur en termes de PC portables. La référence UX3402 est une machine puissante, qui profite également d’une dalle OLED et d’un châssis fin et élégant. Ce laptop présente de bons arguments pour devenir votre compagnon de productivité du quotidien, surtout maintenant qu’il perd 400 euros sur son prix initial pendant le Prime Day d’Amazon.

Les atouts du ZenBook 14 OLED ( UX3402 )

La qualité de l’écran OLED (2880 x 1800 pixels)

Des performances assurées par l’Intel Core i5-1240P

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Sans oublier l’autonomie d’une journée

Au lieu d’un prix barré à 1 199 euros, l’ordinateur portable Asus ZenBook 14 OLED (UX3402) bénéficie d’une réduction de 400 euros et s’affiche désormais à 899 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant l'Asus Zenbook 14 OLED (UX3402).



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) au meilleur prix ?

Un ultrabook qui mise sur la qualité d’image

L’Asus ZenBook 14 OLED (UX3402) est un ultrabook premium, et cela saute aux yeux lorsque l’on regarde d’un plus près. C’est un laptop élégant et sobre aux finitions soignées. Et le constructeur tient à miser sur la légèreté, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,39 kg et 22 mm d’épaisseur. Pour continuer dans la légèreté et la mobilité, le laptop est doté d’une dalle de 14 pouces peu encombrante, aux bordures fines.

Sa connectique est aussi bien généreuse, avec deux ports USB-C, un port USB, un port HDMI et deux DisplayPort. Mais la véritable force de cet ultrabook c’est bien son écran. Il s’équipe d’une dalle OLED tactile au format 16:10 avec une définition de 2880 x 1800 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. Résultat : on a droit à des contrastes infinis, des couleurs parfaitement calibrées, un affichage fluide et une compatibilité avec le HDR.

Mais aussi les performances

Ce PC portable a été conçu pour des usages multiples. Il convient aussi bien pour les tâches les plus simples que pour du multitâche ou de la création multimédia. Cela est possible grâce à l’intégration du processeur de 12e génération d’Intel (Alder Lake-P). On retrouve un Intel Core i5-1240P cadencé à 1,75 GHz (mode boost à 4,40 GHz). Avec une telle configuration, le ZenBook a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème.

Une configuration qui s’accompagne de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d’un SSD 512 Go. Vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine.

Et pour rester productif, vous serez ravi d’apprendre que ce modèle est capable de tenir sur environ 18 heures en utilisation classique d’après la marque — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Enfin, le chargeur d’une puissance de 75W permet de recharger rapidement la machine.

Si vous souhaitez en savoir plus, découvrez notre test sur l’Asus ZenBook 14 OLED (UX3402).

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

