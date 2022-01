AsusGamejam : comment 4 développeurs ont conçu un jeu vidéo en 48 heures

Développer un jeu vidéo en 48 heures uniquement sur des PC portables ? C’est le défi qu’a lancé Asus aux quatre développeurs de jeu vidéo les Crafteurs. Voici l’#AsusGameJam, une aventure sur deux jours racontée par nos équipes.

Sortis il y a quelques semaines tout juste, les tout nouveaux Asus VivoBook Pro 16X OLED, sont des ordinateurs portables puissants à destination des créatifs. Pour les éprouver, Asus a lancé un défi à quatre développeurs pour créer en deux jours top chrono un jeu vidéo sur ces PC portables. Challenge accepted.

La #AsusGamejam, c’est quoi ?

Pendant deux jours, Frandroid a accompagné les Crafteurs, une équipe de développeurs qui ont eu pour mission de créer un jeu vidéo sur un thème imposé. Asus et Frandroid ont proposé plusieurs thèmes et l’un d’entre eux a été tiré au sort. Parmi les propositions il y avait :

Après un suspens interminable, la main du destin a finalement choisi de faire travailler nos quatre jamers sur le thème suivant : “Vous pouvez vous arrêter, mais… “

Le thème est choisi, les VivoBook Pro 16X sont configurés. On vous raconte ce qu’il s’est passé durant l’#AsusGamejam.

La Game jam : Mode d’emploi

Mais d’abord, une Game jam, qu’est-ce que c’est ? Pour faire simple, il s’agit d’un marathon de programmation dont le but est de réaliser un jeu vidéo dans un temps imparti, généralement entre 24 et 72 heures.

Après avoir été informés du thème de la Gamejam, les participants répartis en équipe mettent leurs connaissances et compétences en commun pour créer un jeu de A à Z, avant de le présenter à un jury une fois le temps imparti écoulé.

Les gamejam sont des évènements réguliers dans le monde des développeurs de jeu vidéo. Parmi les plus connues, on retrouve la Global Game Jam ou la Ludum Dare, deux évènements qui ont accouché, ces dernières années, d’excellents jeux tels que Super Hot, God will be watching ou encore Evoland.

Rencontrez les Crafteurs, l’équipe de choc de cette #AsusGameJam

Afin de relever le défi lancé par Asus, il fallait trouver une équipe de choc et de charme. Les Crafteurs est une équipe de développeurs lillois aussi talentueuse que pleine d’entrain. Ces quatre touche-à-tout ont quelques belles réalisations à leur actif, qui permettent de se rendre compte à la fois de leur savoir-faire, mais aussi, de leur esprit décalé.

Petit tour d’horizon :

Toasterball : il s’agit sans doute là de leur plus gros projet à ce jour, puisqu’il est encore en cours de développement. Disponible en Early Access sur Steam (allez y jeter un œil), et issu d’une campagne Kickstarter réussie avec brio en 2018, ce titre multijoueur étonne. On y incarne en effet des grille-pains aux personnalités diverses et disputant des matchs endiablés, aux règles changeantes, qui laissent la part belle au fun et aux éclats de rire.

Un bon moment – Les énigmes : vous connaissez Un bon moment, le podcast créé et animé par Kyan Khojandi et Navo ? Eh bien sachez que les Crafteurs ont collaboré avec les deux olibrius sur l’intégralité de leur saison 2. Rien que ça. Pour chacun des 35 épisodes de cette seconde saison, ils ont imaginé et réalisé une énigme, cachée au sein de chaque numéro. Un travail énorme, hyper créatif, que vous pourrez découvrir en détail dans la vidéo que Kyan leur a consacré sur sa chaîne.

Asus Vivobook Pro 16X OLED : une machine taillée pour la création

Parmi les conditions de cette Gamejam : utiliser l’Asus Vivobook Pro 16X OLED. Un PC portable pensé pour les profils les plus créatifs. Il possède de sérieux atouts dans son escarcelle.

Aujourd’hui, les créateurs nomades sont de plus en plus nombreux : photographie, montage vidéo ou création graphique, ces professionnels de l’image ont besoin de solutions puissantes pour donner vie à leurs idées. Pour répondre à leurs attentes, ASUS a développé une gamme de PC spécialement pour eux. Le Vivobook Pro 16X OLED, comme son petit frère, le Vivobook Pro 14X OLED répond au exigences majeurs de tous les créatifs.

L’Asus Vivobook Pro 16X OLED en bref :

Processeur Intel Core i7-11370H 3,3 GHz ;

Carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 ;

16 Go de RAM ;

Stockage SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 1 To ;

Dalle 4K 16 pouces OLED (3840 × 2400 pixels) avec un temps de latence de 0,2 ms et une luminosité maximale de 550 nits.

Parmi les atouts de ce Vivobook Pro 16X OLED, on notera la présence de sa dalle OLED . Longtemps cantonné à la TV, cette technologie d’écran se démocratise depuis peu et est disponible depuis plus d’un an sur de nombreux PC de la marque ASUS. Elle assure des noirs profonds, des contrastes plus intenses, mais aussi une réduction 70% de lumière bleue. L’Asus VivoBook Pro 16X OLED bénéficie également d’une certification Pantone qui assure une bonne justesse colorimétrique.

Son écran OLED à l’avantage de proposer des couleurs vives, fidèles et surtout des noirs profonds grâce à son contraste infini. Sa fiche technique repose quant à elle sur un processeur Intel de 11e génération, 16 Go de RAM et surtout, une carte graphique GeForce RTX 3050 qui lui permet de profiter pleinement des pilotes RTX Studio.

Pour rappel, ces derniers permettent aux applications créatives (Photoshop, Blender, Premiere et autres logiciels du même acabit) de tirer le meilleur parti des composants installés. Une aubaine lorsque l’on doit créer des modèles 3D, composer une bande-son ou gérer l’animation de personnages pour, disons… créer un jeu !

Gageons que les Crafteurs auront beaucoup à dire sur cette “contrainte” qui leur est imposée, au terme des 48 heures de la Asus Gamejam.

#AsusGameJam : demandez le programme des réjouissances

