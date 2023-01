Asus ZenBook 14X Oled officialisé : un écran prometteur et les performances d’Intel

Asus fait partie des nombreux constructeurs de PC portables à présenter de nouveaux modèles en ce début d'année à l'occasion du CES 2023. L'Asus Zenbook 14X Oled profite d'un petit rafraîchissement avec la dernière génération de processeurs Intel Core.

En ce début janvier a lieu le CES 2023 à Las Vegas, grand rendez-vous de l’année en matière de PC portables. C’est là que sont présentés les nouveaux modèles, y compris du côté d’Asus. Parmi les différentes annonces, il a la version 2022 du Zenbook 14X Oled, qui a droit à un rafraîchissement.

Asus aussi équipe ses PC portables de la 13e génération d’Intel Core

Ce Zenbook 14X Oled peut être équipé d’un de ces trois processeurs, des Intel Core de 13e génération :

Intel Core i9-13900H

Intel Core i7-13700H

Intel Core i5-13500H

Du côté de la carte graphique, on a affaire à une Nvidia GeForce RTX 3050, épaulée par 32 Go de RAM maximum en LPDDR5 (4800 MHz). Quant au stockage, ce Zenbook va jusqu’à 1 To grâce à un SSD NVMe.

Quant à la connectivité, rien de bien étonnant : du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Sur la connectique, Asus a équipé son dernier appareil avec :

2 ports USB-C Thunderbolt 4

1 port USB-A 3.2

1 port HDMI 2.1

1 port jack

Un écran Oled très prometteur avec du 120 Hz

L’écran de l’Asus Zenbook 14X Oled a de quoi faire rêver : une dalle Oled (vu le nom de la machine, ça paraît logique) de 14,5 pouces au format 16:10 et avec une définition 2,8 K (2880 par 1800 pixels). Une option existe pour profiter d’un écran tactile. Cet écran a une luminosité maximale de 600 cd/m², un temps de réponse de 0,2 ms. Il couvre 100 % du DCI-P3 et est certifié HDR. Cerise sur le gâteau : il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Son châssis a une épaisseur de 1,69 cm et cet ordinateur pèse 1,5 kg. Il renferme une batterie de 70 Wh, qui pourra être alimentée via un chargeur Power Delivery. Enfin, salon Asus, le revêtement de sa nouvelle machine a « une finition semblable à la céramique et un toucher semblable à celui de la pierre ».?

Prix et date de sortie de l’Asus Zenbook 14X Oled

L’Asus Zenbook 14X Oled sera proposé en deux coloris, beige ou gris, dès le deuxième trimestre à partir de 1 799 euros sur le site du constructeur ainsi que chez ses revendeurs partenaires.

