Qualité audio, réduction de bruit, réparabilité : ce casque audio B&O coche toutes les cases

Le nouveau casque Bang & Olufsen Beoplay H100 veut se distinguer grâce à son design moderne et une esthétique soignée alliés d’un confort des plus remarquables, comme sait faire la marque danoise. Celle-ci a conçu ce casque pour offrir une expérience audio aux petits oignons, en mettant l’accent sur chaque détail.

Bang & Olufsen Beoplay H100

Une interface tactile en verre trempé, des cadrans de précision haptiques, des boutons tactiles, des coussinets en cuir d’agneau souple, ainsi qu’un étui en cuir luxueux et léger font partie des éléments soigneusement sélectionnés pour le B&O Beoplay H100. En plus de ces aspects, le confort de port et l’utilisation intuitive sont au cœur de la conception de ce casque, facilitant également son transport. Ce modèle veut remplacer l’excellent Beoplay H95 en améliorant sa capacité de réduction de bruit et sa qualité audio.

Bang&Olufsen Beoplay H100 // Source : B&O

Une conception durable et le meilleur des technologies audio

Le B&O Beoplay H100 veut marquer son temps avec une empreinte responsable et un engagement envers la durabilité. La marque danoise a ainsi adopté les principes du cradle-to-cradle pour ce modèle, c’est-à-dire des pièces remplaçables par l’utilisateur, des composants réparables et une plateforme logicielle évolutive. Cette dernière fonction assure que le casque reste à jour avec les dernières technologies, offrant une expérience utilisateur durable et performante.

Bang & Olufsen Beoplay H100 // Source : B&O

En plus de son design séduisant et de sa durabilité, le B&O Beoplay H100 veut proposer une configuration technique des plus avancées. Pour cela, il est équipé de transducteurs en titane de 40 mm de diamètre, conçus sur mesure pour offrir un son riche et détaillé. Le mode Spatial Audio permet une immersion sonore totale, tandis qu’on peut compter sur la réduction de bruit active qui limite les bruits de fond pour une écoute plus immersive.

Pour une ergonomie et un contrôle facile, le casque se met en marche et s’éteint automatiquement. Il dispose de boutons tactiles. Les commandes sont personnalisables et offrent un accès rapide à la musique, permettant de jouir de préférences personnelles pour une expérience optimale. Bien que l’autonomie totale du casque n’ait pas encore été annoncée, Bang & Olufsen a confirmé la présence d’une fonction de recharge rapide.

Bang & Olufsen Beoplay H100

Le casque Bang & Olufsen Beoplay H100 devrait être disponible dans quelques jours ou semaines, à un prix qui reste pour l’instant inconnu. Il sera décliné en trois coloris : blanc, noir ou doré rosé.