Beoplay Portal : un casque gaming onéreux pour la Xbox et le PC signé Bang & Olufsen

Les joueurs ont aussi droit à un casque design. Pour aller contre les clichés du casque gaming imposant, Bang & Olufsen, spécialiste du son, sort le Beoplay Portal, conçu avec des fonctions dédiées au jeu vidéo pour un accès rapide, une connectivité efficace et prenant en charge le Dolby Atmos. Tout en pouvant aussi être utilisé au quotidien.

Après le casque maison Xbox Wireless Headset, les Xbox One et Xbox Series X∣S montent en gamme et en prix. Bang & Olufsen a annoncé l’arrivée prochaine de son tout premier casque dédié au jeu vidéo, sans faire une croix pour autant sur ses exigences de design et confort habituelles.

Le design et le savoir-faire au service du jeu

Le Beoplay Portal se veut à la fois élégant et efficace. Elégant, car il reprend les lignes esthétiques sophistiquées et les matériaux nobles de la gamme de casques circum-auraux sans fil pensés pour un usage au quotidien. Il arbore ainsi des coussinets ergonomiques avec mousse à mémoire de forme recouverte de cuir d’agneau. À l’arrière, un léger renflement vient épouser la forme de l’oreille pour améliorer le confort et limiter la déperdition sonore.

L’arceau présente un rembourrage cranté pour limiter la pression sur le crâne. Celui-ci est recouvert d’un textile en fibres de bambou, matériau durable et respirable. Le tout est plutôt léger (282 g).

Mais Bang & Olufsen lui ajoute une dimension gaming avec quelques fonctions dédiées au jeu vidéo sous toutes ses formes.

Car le problème principal des casques pour joueurs, c’est souvent leur aspect un peu trop « futuriste » qui les rend difficiles à porter en pleine rue, quand le micro n’est pas fixe dessus… Vous pouvez toujours brancher votre casque filaire sur une manette de jeu pour en profiter, mais il n’est en revanche pas possible d’utiliser un casque sans fil sur une console, la PS5 comme la Xbox Series X par exemple n’étant pas dotée de connexion Bluetooth nativement. Il faut alors passer par un dongle et une compatibilité reconnue.

Réduction de bruit dynamique et son surround virtuel

La PS5 a donc son Pulse 3D et la Xbox, son Wireless Headset pour une première approche abordable (99 euros chacun). Quelques casques sont venus se rajouter à la liste des modèles compatibles pour les consoles, du Turtle Beach Stealth 700 gen 2 au Astro 50 en passant par le JBL Quantum 600 ou le Razer Kaira Pro. Mais sur le segment du haut de gamme multifonctions, peu de références visibles.

B&O espère prendre le créneau avec son Portal qui se destine aux consoles Xbox One, Xbox Series et au PC ainsi qu’aux appareils mobiles. Car à son design et à sa légèreté, le casque ajoute une volonté d’un son encore plus immersif pour répondre aux exigences du jeu vidéo. Il promet ainsi une faible latence, un son surround prenant en charge le Dolby Atmos, un micro ultra-performant, mais aussi la réduction de bruit active et dynamique (Adaptive Active Noise Cancellation), le mode transparence.

« Beoplay Portal est le premier d’une nouvelle génération : un casque sans fil qui associe des technologies mises au point pour le gaming avec le son, le design et le savoir-faire qui ont fait la réputation de Bang & Olufsen« , explique Dorte Vestergaard, Directrice et Responsable de la catégorie On-The-Go.

Ce casque, qui veut répondre aux « exigences technologiques particulières » des gamers et exceller pour un usage au quotidien, promet de « bousculer les codes » du marché du gaming. Conçu dans le cadre du programme Designed for Xbox, il profite du protocole Xbox Wireless avec une large bande passante et une faible latence. Il prend en charge le Bluetooth 5.1, la connexion grâce à l’aptX Adaptive et l’USB-C en filaire (ou la prise jack).

Jusqu’à 24 heures d’autonomie

À l’intérieur du casque, on trouve deux haut-parleurs de 40 mm de diamètre dotés d’aimants néodyme pour un rendu acoustique fidèle et précis. En plus du Dolby Atmos, le Beoplay Portal propose un son surround virtuel pour une plus grande immersion dans le jeu, mais aussi en écoute musicale comme en visionnage de film.

Il profite de la fonction Own Voice qui permet à l’utilisateur de s’entendre parler tout en coupant les bruits de son environnement. Le Beoplay Portal dispose d’un « bras virtuel » qui remplace le bras articulé du micro et rend le tout plus discret. Cela permet d’isoler et d’amplifier la voix tout en éliminant les bruits de fond. La voix est claire et nette pour le chat vocal d’un jeu comme les appels téléphoniques.

Sur la face externe de chaque coque, là où on trouve une plaque métallique, Beoplay a glissé les commandes tactiles. Il sera possible d’ajuster le volume comme l’ANC, de passer en mode transparence, de mettre la musique en marche/arrêt ou de gérer ses appels.

Du côté de l’autonomie, Bang & Olufsen a mis le paquet et promet jusqu’à 24 heures de jeu en continu avec le Bluetooth et l’ANC activés. Bien utile pour partir en balade, car, en revanche, lorsqu’il s’agit de jouer et d’activer le Xbox Wireless Bluetooth avec l’ANC, l’autonomie diminue de moitié. Il faut compter 3 heures pour une recharge complète.

Une application dédiée

L’app Bang & Olufsen (iOS et Android) permet d’affiner les réglages du casque pour améliorer l’expérience audio. L’utilisateur pourra ainsi opter pour des modes de jeu prédéfinis (RPG ou FPS), ajuster l’annulation active adaptative du bruit, gérer le micro et sa tonalité ou bien l’équilibre jeu/chat.

Une option permet également de gérer son mix audio en équilibrant les tonalités (lumineux, détendu, énergique, chaleureux) et d’autres options. Pour le divertissement ou le quotidien, d’autres réglages sont possibles.

Le Beoplay Portal fait donc le plein de qualités, aussi bien en termes de confort, de conception, de technologie et de fonctionnalités. Et tout cela a forcément un coup vertigineux : 499 euros. Le prix d’un excellent casque gaming très haut de gamme.

Prix et disponibilités du Beoplay Portal

Le casque sera disponible le 29 avril prochain à 499 euros en noir, gris et bleu marine, sur le site de Microsoft ainsi que sur celui de Bang & Olufsen et auprès des revendeurs partenaires comme Amazon à partir du 27 mai.