Beoplay Portal : le casque gamer premium de Bang & Olufsen est à moitié prix

Bang & Olufsen est le spécialiste danois des équipements audio haut de gamme et dont le catalogue comporte entre autres des casques gaming. Après tout, les joueurs ont droit à du matériel de qualité et le choix d'un casque n'est pas à prendre à la légère lorsqu'on souhaite vivre au mieux une expérience immersive. En ce moment, le Beoplay Portal conçu pour la Xbox Series est disponible pour 222,81 euros au lieu de 499 euros sur Amazon.

La Xbox Series X/S est la seule console à prendre en charge le Dolby Atmos, ce format audio qui projette un son surround en 3D pour plus d’immersion dans un contenu. Alors réservée au cinéma, cette technologie s’est peu à peu incrustée dans notre quotidien, dans nos TV et barres de son, et les casques nomades y sont maintenant compatibles. Jouer avec le Dolby Atmos vous permet d’entendre le jeu autrement, alors si vous voulez en profiter, sachez que le Bang & Olufsen Beoplay Portal Xbox profite d’une réduction de 55 %.

Pourquoi choisir le Bang & Olufsen Beoplay Portal Xbox ?

La prise en charge du Dolby Atmos

Le son immersif et la réduction de bruit active

Un design minimaliste et une structure confortable et légère

Au lieu de 499 euros habituellement, le Bang & Olufsen Beoplay Portal Xbox est maintenant disponible en promotion à 222,81 euros chez Amazon (frais de port et d’importation inclus).

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Bang & Olufsen Beoplay Portal. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Bang & Olufsen Beoplay Portal au meilleur prix ?

Un casque gaming aux finitions remarquables

Ce casque Beoplay Portal a été spécialement conçu pour le gaming, on retrouve ainsi une version pour la Xbox Series X/S et une autre pour la PS5. Les deux sont compatibles avec le PC. Contrairement aux autres casques gaming du marché, celui-ci ne se distingue pas par un design clinquant, ce qui vous permet de le porter dans la rue sans attirer les regards. Niveau confort, on a des oreillettes à mémoire de forme recouvertes de cuir d’agneau et un arceau rembourré fin enveloppé dans de la fibre de bambou.

On a au final un casque gaming plus léger que la moyenne, et surtout confortable, même lors d’un port prolongé. Quand bien même il est d’abord conçu pour le gaming, il est aussi adapté pour d’autres usages, écouter de la musique sur votre téléphone par exemple. Avec le Bluetooth 5.1, le protocole Xbox Wireless, un dongle fourni en option ou un câble USB-C, vous pourrez connecter le Beoplay Portal à une multitude de plateformes.

Des performances haut de gamme

Les performances de ce casque ont été optimisées pour profiter au mieux du Dolby Atmos et d’un son immersif en 3D sur la Xbox Series X/S. La qualité audio est très plaisante, très qualitative, mais, étonnamment, perfectible en mode gaming avec des extrêmes inaudibles. Vous pouvez toujours modifier le rendu sonore grâce à un égaliseur disponible sur l’application de Bang & Olufsen pour l’affiner selon vos préférences.

Avec la réduction de bruit active dont vous pourrez modifier l’intensité, vous pourrez vous immerger un peu mieux dans votre partie ou ne pas être dérangé par les bruits du métro. Niveau autonomie, Bang & Olufsen met le paquet en promettant une durée de 24 heures en Bluetooth et avec la réduction de bruit active, chiffre à revoir à la baisse en mode gaming. Enfin, le micro n’est pas au bout d’une perche contrairement aux autres casques gaming, ce qui induit de moins bonnes performances pour le rendu de la voix.

Où trouver un bon casque pour la Xbox Series X/S ?

Afin de comparer le [remplacer par le nom du produit] avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques gamer pour Xbox en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).