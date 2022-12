Ce casque gaming premium signé Bang & Olufsen est bradé à -45 %

Pour vos parties de jeux en ligne, le son est un point crucial. Un casque est le bon investissement pour s'immerger totalement dans le gameplay. Et le Beoplay Portal de Bang & Olufsen est idéal, surtout qu'il tombe à 275,99 euros contre 499 euros à sa sortie.

Bang & Olufsen, spécialiste du son, a conçu un casque Bluetooth avec des fonctions dédiées aux jeux vidéo. Il s’agit du Beoplay Portal, qui profite du savoir-faire de la marque et a pour but d’apporter un son encore plus immersif pour répondre aux exigences du jeu vidéo. Il a l’avantage de pouvoir être utilisé au quotidien et surtout de coûter 225 euros de moins grâce à cette offre.

Les atouts du Beoplay Portal de B&O

Un casque élégant, léger et confortable

Un son surround et la prise en charge Dolby Atmos

La réduction de bruit active de la partie

Vendu habituellement au prix de 499 euros, le casque audio Beoplay Portal de Bang & Olufsen est actuellement en promotion à 275,99 euros sur le site Microsoft.

Un casque gaming élégant et confortable

Pour son tout premier casque audio dédié au jeu vidéo, Bang & Olufsen garde ses exigences design et confort. Le Beoplay Portal offre un design sophistiqué et profite des matériaux nobles de la gamme de casques circum-auraux sans fil de la marque. Il ne ressemble en rien aux autres casques gaming que l’on retrouve sur le marché et pourra facilement être porté en pleine rue.

Ses coussinets avec mousse à mémoire de forme épousent la forme de l’oreille pour améliorer le confort et limitent la déperdition sonore. L’arceau présente un rembourrage afin de limiter la pression sur le crâne. Le tout ne pèse que 282 grammes, ce qui tiendra sur toutes les têtes.

Une expérience plus immersive en jeu

Il va pouvoir être associé aux consoles Xbox One, Xbox Series et au PC ainsi qu’aux appareils mobiles. Il a de quoi répondre au mieux aux besoins des gamers et des gameuses, pros comme occasionnels. Pour cela, il embarque deux haut-parleurs de 40 mm de diamètre dotés d’aimants néodyme pour un rendu acoustique fidèle et précis. Il prend en charge le Dolby Atmos et propose un son surround virtuel pour une plus grande immersion dans le jeu, mais aussi en écoute musicale comme en visionnage de film.

Il dispose même de la réduction de bruit active pour bien s’isoler lors de vos sessions de jeu. Un mode transparence vient compléter le tout afin de rester à l’écoute. La fonction Own Voice, elle va permettre à l’utilisateur de s’entendre parler tout en coupant les bruits de son environnement. Quant à la voix, elle est claire et nette pour le chat vocal d’un jeu comme pour les appels téléphoniques. Enfin côté autonomie, B&O promet jusqu’à 24 heures de jeu en continu avec le Bluetooth et l’ANC activés. Bien utile pour partir en balade, car, en revanche, lorsqu’il s’agit de jouer et d’activer le Xbox Wireless Bluetooth avec l’ANC, l’autonomie diminue de moitié. Il faut compter 3 heures pour une recharge complète.

À noter, il profite du protocole Xbox Wireless avec une large bande passante et une faible latence. Il prend en charge le Bluetooth 5.1, la connexion grâce à l’aptX Adaptive et l’USB-C en filaire (ou la prise jack).

