En fuite depuis des semaines, les Powerbeats 4 sont finalement lancés à 149 euros

Beats, filiale d'Apple, vient d'annoncer une date de sortie et un tarif pour ses prochains écouteurs sportifs. Les PowerBeats 4 arriveront sur le marché ce 18 mars, à un prix de 149,95 euros.

On soupçonnait leur existence depuis la découverte, dans le code d’une mise à jour d’iOS 13, d’icônes les représentant. Finalement c’est hier que les nouveaux écouteurs sportifs de Beats étaient dévoilés dans les grandes largeurs en s’exhibant sur les étales d’un Walmart à Rochester (Etat de New York). L’annonce d’aujourd’hui fait donc figure d’enfoncement de portes ouvertes, mais qu’importe : on apprend le prix officiel de ces Powerbeats 4 en France, ainsi que leur date de lancement. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre longtemps puisqu’ils arriveront dès ce 18 mars dans l’Hexagone, à un tarif de 149,95 euros. Un tarif inférieur de 50 euros au modèle d’ancienne génération précise WatchGeneration.

jusqu’à 15 heures d’autonomie et de nombreuses améliorations en stock

Comme le souligne The Verge, Beats nomme officiellement ces nouveaux écouteurs Powerbeats, sans leur donner de numéro particulier. Ils prennent pourtant la relève des Powerbeats 3, en apportant leur lot de nouveautés. Comme par le passé, les deux oreillettes sont reliées par un cordon, mais cette fois Beats fait passer le câble derrière les oreilles pour un meilleur maintien. En termes de commande, on retrouve un bouton de mise sous tension sur l’écouteur gauche, un sélecteur de volume et une touche multifonction « b » sur l’écouteur droit pour le contrôle des morceaux.

Reste que ces nouveaux Powerbeats se distinguent surtout par leur fiche technique. Beats annonce jusqu’à 15 heures d’autonomie pour cette nouvelle mouture de ses écouteurs Bluetooth sportifs (contre 13 heures seulement pour les Powerbeats 3). Ces derniers héritent par ailleurs de la certification IPX4 (résistance à l’eau et à la sueur) jusqu’à présent proposée sur les Powerbeats Pro.

Autre ajout : la présence cette année d’une puce Apple H1 permettant l’appairage rapide à un iPhone, ainsi que les commandes vocales « Dis Siri… ».

Une qualité sonore perfectionnée

D’après Beats, ces nouveaux Powerbeats proposent peu ou prou la même qualité de son que les Powerbeats Pro, qui comptent actuellement parmi les meilleurs écouteurs true wireless du marché en termes de restitution sonore.

Les Powerbeats 4 sont disponibles en trois coloris : blanc, noir et rouge. Ils se rechargent à l’aide d’un port Lightning (produit rattaché à l’écosystème Apple oblige) et sont livrés avec un étui de rangement et un cordon USB-A vers Lightning. Selon toute logique, ces nouveaux Powerbeats seront disponibles directement sur le store d’Apple, en plus des chez certains revendeurs tiers.