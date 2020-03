Les Powerbeats 4 apparaissent déjà en boutiques avant leur officialisation

Alors que Beats doit présenter prochainement ses nouveaux écouteurs Bluetooth, les Powerbeats 4, ceux-ci sont déjà disponibles dans un supermarché aux États-Unis. De quoi découvrir leur prix, les coloris proposés ainsi que l'autonomie.

Si Apple s’est lancé dans le domaine de l’audio avec succès avec ses AirPods et AirPods Pro, la marque a également racheté le constructeur Beats il y a six ans. Un rachat qui s’est concrétisé depuis quelques années par l’intégration plus poussée des produits Beats dans l’écosystème Apple, notamment par l’ajout des puces Bluetooth Apple W1 et H1 directement dans les produits Beats.

Ces dernières années, on a ainsi eu droit aux écouteurs Powerbeats Pro et Solo Pro de Beats, mais la marque compte bien continuer sur le segment des écouteurs Bluetooth avec le lancement d’une nouvelle gamme, les Powerbeats 4. On a déjà pu découvrir leur design et certaines de leurs caractéristiques avec la publication, début mars, de nombreuses informations par le site allemand WinFuture.

Désormais, c’est au tour des boutiques physiques de faire l’étalage des produits… littéralement. En effet, comme le rapporte le site 9to5mac, les nouveaux Powerbeats 4 peuvent déjà être achetés dans un supermarché Walmart aux États-Unis, et cela avant même qu’ils soient présentés officiellement par la marque.

@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB — 𝗲𝗱𝗱𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗽 🎈 (@eddiezus) March 14, 2020

Un prix attendu à 149 dollars

Une présence en rayon qui permet ainsi de découvrir le prix de vente des Beats Powerbeats 4, fixé à 149 dollars (133 euros HT). La boîte des écouteurs indique également qu’ils proposent une autonomie pouvant aller jusqu’à 15 heures. Enfin, trois coloris seraient proposés : noir, blanc et rouge.

Pour rappel, les écouteurs PowerBeats de Beats sont des écouteurs Bluetooth avec un format tour d’oreille particulièrement optimisés pour les activités sportives. Néanmoins, contrairement à la version Pro, il ne s’agit pas de modèles true wireless, puisque les écouteurs restent reliés par un câble.

Officiellement, les écouteurs Powerbeats 4 devraient être lancés à la fin du mois de mars, donc d’ici quelques jours. Néanmoins, on ignore encore la date de lancement précise.