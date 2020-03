Powerbeats 4 : photos, vidéo, caractéristiques, on sait déjà (presque) tout des prochains écouteurs d’Apple

En marge des AirPods, Apple commercialise les produits audio de la marque Beats, rachetée en 2014. Alors que les Powerbeats 4 n’ont pas encore été annoncés officiellement, une fuite massive révèle presque toutes les caractéristiques, des photos et une vidéo.

Dure dure la culture du secret. Les constructeurs ont beau multiplier les efforts, l’effet de surprise ne fait (hélas) plus vraiment partie du jeu. Apple en sait quelque chose et les dernières fuites au sujet des Powerbeats 4 publiées par le site WinFuture.de confirment cette tendance.

Alors que leur officialisation devrait survenir dans les semaines à venir, des photos, une vidéo et leur fiche technique (presque) complète sont déjà en fuite. Tout cela, une semaine seulement après leur passage devant la FCC, l’instance américaine validant la mise sur le marché d’un produit.

Powerbeats 4 : puce H1, Siri et 15 heures d’autonomie

Difficile à première vue de distinguer les Powerbeats 4 de la précédente génération. Pourtant, Apple a apporté quelques touches d’élégance au design afin de les rendre plus confortables et ajouté un bouton physique de contrôle derrière le logo Beats. Il permet de gérer la musique et d’accéder à Siri.

Pas de grand bouleversement donc mais suffisamment de retouches pour améliorer l’expérience. N’oublions pas que les Powerbeats sont avant tout pensés pour la pratique du sport et qu’à ce titre le confort reste un critère très important, pour ne pas dire essentiel. Notons qu’ils seront proposés en trois coloris : noir, blanc et rouge.

Parmi les principales nouveautés, on notera l’intégration de la puce H1 utilisée par Apple dans les AirPods 2 et AirPods Pro. Sans grande surprise, l’ajout de ce composant améliorerait l’autonomie. Selon les informations de WinFuture.de, elle passerait de 12 à 15 heures en écoute musicale. Le système de recharge, lui, passerait par un port lightning, une première pour un produit Powerbeats.

Si leur prix et leur date de sortie restent les seuls éléments encore tenus secrets, on peut s’attendre à une disponibilité dès la fin du mois de mars, en même temps que l’arrivée d’iOS 13.4. Quant à leur prix, il devrait tourner autour des 200 euros, comme les Powerbeats 3 à leur lancement. À titre de comparaison, les Powerbeats Pro coûtent 250 euros et présentent des caractéristiques relativement proches.