Prise en main des Beats Fit Pro : un mois avec les tant attendus AirPods Pro pour sportifs

Les Beats Fit Pro arrivent dans quelques jours en France. Nous les utilisons depuis un mois et il est temps de vous livrer nos premières impressions.

Les Beats Fit Pro sont les derniers nés des écouteurs Beats à ce jour. Leur positionnement est particulier dans la gamme, puisqu’ils correspondent à une évolution des très bons Studio Buds tout en adoptant un design particulièrement pensé pour les sportifs, ce qui n’est pas sans rappeler les vieux mais excellents Powerbeats Pro. Surtout, les Beats Fit Pro adoptent certaines fonctionnalités des fameux AirPods Pro.

Pour vous faire patienter avant notre test complet, nous avons compilé nos premières impressions dans cette prise en main. Nous utilisons les Beats Fit Pro depuis un mois, et vous allez voir qu’ils nous ont largement convaincus.

Caractéristiques des Beats Fit Pro

Modèle Beats Fit Pro Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Compatibilité OS Android, iOS Autonomie annoncée 24 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth classe 1 Poids 11.2 grammes Assistant Vocal Siri Fiche produit Voir le test

Les écouteurs testés ont été achetés par le rédacteur

Changement de design, maintien inchangé

Les Beats Fit Pro ne sont pas exclusivement dédiés aux sportifs à en croire la baisse drastique (voire l’absence) d’images mettant en scène des sportifs sur la page produit officielle de Beats. On retrouve à la place des situations un peu plus lifestyle. C’est tout l’inverse des Powerbeats Pro dévoilés en avril 2019. L’ailette de maintien a d’ailleurs remplacé les contours d’oreilles, et si l’on craignait une dégradation de la qualité du maintien, il n’en est quasiment rien en réalité : les écouteurs tiennent parfaitement en place. Nous ne relevons par exemple aucun problème après quelques heures passées à courir avec les Fit Pro.

Source : Maxime Grosjean – Frandroid Source : Maxime Grosjean – Frandroid

La surface extérieure et l’ailette des Fit Pro ont un revêtement type gomme // Source : Maxime Grosjean – Frandroid

Au-delà de la présence d’ailettes, c’est bien tout le corps des écouteurs qui a été pensé autour du confort et du maintien. Les Fit Pro s’installent en un rien de temps dans les oreilles. La manipulation est la même que sur d’autres écouteurs de ce type : il suffit de commencer à les insérer puis de les faire pivoter et d’appuyer sur l’ailette pour qu’elle sécurise le tout. Trois tailles d’embouts sont disponibles dans la boîte, histoire de convenir à toutes les oreilles. Les 5,6 grammes de chaque écouteur se font rapidement oublier, que cela soit dans des situations du quotidien ou lors des sessions de sport.

Source : Maxime Grosjean – Frandroid Source : Maxime Grosjean – Frandroid

Niveau design, Beats propose une relative discrétion grâce à la faible protubérance des écouteurs : ils s’inscrivent plus dans le prolongement de l’oreille qu’ils ne la dépassent. On ne regrette pas l’aspect prothèse auditive des Powerbeats Pro. Si l’ailette risquera d’être inconfortable pour un petit nombre d’utilisateurs, rien d’anormal n’est à signaler de ce côté : un simple appui a permis de stopper les rares et légères démangeaisons lors de notre mois d’utilisation quotidienne.

Fit Pro Powerbeats Pro

Les écouteurs sont résistants à l’eau et à la transpiration grâce à une certification IPX4. Les Fit Pro seront protégés au quotidien, mais nous n’étions pas tout à fait sereins lors d’une longue session de course à pied sous une pluie battante. Il faut dire que la protection IPX4 des écouteurs fait pâle figure face au classement IP68 des Jaybird Vista 2, qui sont pour le coup dédiés aux sportifs.

Le boîtier des Beats Fit Pro

Le boîtier des Beats Fit Pro nous laisse des impressions en demi-teinte. Sa forme est similaire à celui des Powerbeats Pro, mais avec une cure d’amincissement en plus. Il peut désormais rentrer sans trop forcer dans la poche d’un pantalon, là où le boîtier des Powerbeats Pro était tout simplement énorme — même à sa sortie en 2019. Le boîtier des Beats Fit Pro n’est cependant pas le plus fin ou le plus petit jamais créé. Il affiche 55 grammes sur la balance.

Source : Maxime Grosjean – Frandroid Source : Maxime Grosjean – Frandroid

Bonne nouvelle : la recharge se fait via un port USB-C, comme sur les Studio Buds. Fini le Lightning ! Moins bonne nouvelle : le boîtier ne propose pas de charge sans-fil. C’est dommage, surtout vu la taille du boîtier et le prix des écouteurs. Les Fit Pro se positionnent facilement dans leur emplacement et se mettent en charge sans problème, ce qui n’était pas le cas pour les Powerbeats Pro, dont les problèmes de charge ont récemment fait l’objet d’un recours collectif aux États-Unis — c’est pour dire.

Le boîtier des Beats Fit Pro demande deux mains pour être ouvert et est fait de plastique assez glissant. Surtout, il présente un jeu au niveau de la charnière, dont le système d’ouverture est bien moins sûr et satisfaisant que celui de ses cousins les AirPods Pro. Globalement, le boîtier fait assez cheap. On attendait une qualité de fabrication supérieure pour de tels écouteurs.

Fonctionnement parfait sous iOS, sans pour autant délaisser Android

Les Beats Fit Pro sont équipés de la puce Apple H1 et se connectent donc très facilement à un iPhone : il suffit d’ouvrir le boîtier à proximité du téléphone et de cliquer sur la fenêtre qui s’affiche. Sans surprise avec Beats, les Fit Pro n’oublient pas les appareils Android et offrent une belle expérience avec un jumelage simplifié et une application. Cette dernière donne accès au statut de la batterie ainsi qu’aux modes de réduction de bruit.

Nous le disions précédemment, les écouteurs sont sobres (en tout cas pour la version noire testée ici) mais ils cachent un bel atout sous le logo Beats : un bouton physique. Le clic est franc et l’appui est très simple à réaliser, voire un peu trop. Il est en effet compliqué de ne pas déclencher une action en voulant remettre un écouteur en place. Attention également lors de votre session Netflix dans le lit, puisque le simple fait de pencher sa tête contre l’oreiller risque de mettre en pause votre série. L’action déclenchée par un appui long est modifiable aussi bien sous iOS que sous Android :

Appui simple : lecture/pause ;

: lecture/pause ; Appui double : piste suivante ;

: piste suivante ; Appui triple : piste précédente ;

: piste précédente ; Appui long à gauche : volume moins ou Siri ou mode ANC/transparent ;

: volume moins ou Siri ou mode ANC/transparent ; Appui long à droite : volume plus ou Siri ou mode ANC/transparent.

Dommage que l’on soit obligé de choisir entre la modification du volume et le changement de mode ANC/transparent. Il est cependant possible de lancer Siri avec un appui long sur un des deux écouteurs et de basculer entre les modes ANC avec l’autre.

La pause automatique de la musique lors du retrait d’un des écouteurs fonctionne parfaitement. Elle se laisse cependant piéger si la peau de la main touche le capteur de l’écouteur. Rien de bien grave. Sur iOS, les Fit Pro bénéficient de fonctionnalités exclusives, comme le basculement automatique entre les appareils et le fameux “Dis Siri”. Les écouteurs s’affichent également dans l’application Find My.

Une réduction de bruit très convaincante

La réduction de bruit active proposée par les Beats Fit Pro se situe dans le haut du panier et se place sans problème au niveau de celle des AirPods Pro. Les bruits ambiants sont fortement mis en retrait et il est très facile de se concentrer sur sa musique, et ce dans toutes les situations du quotidien. Vous entendrez encore le son du métro qui approche en arrière-plan, mais nous sommes très satisfaits de la performance globale du mode ANC. Les voix sont bien mieux gérées que la majorité des true wireless. Sony et Bose font très probablement mieux avec leurs écouteurs haut de gamme, nous confirmerons ce point lors de notre test complet.

Les Fit Pro n’échappent pas au mauvais combo course à pied + réduction de bruit active : le vent se fait trop entendre et il faut donc désactiver le mode ANC. Le mode transparent est quant à lui excellent, encore une fois comme celui des AirPods Pro. C’est simple, on a quasiment l’impression de ne pas porter les écouteurs lorsque ce mode est activé. Sur ce point, les Beats Fit Pro surpassent aisément un très large nombre de concurrents.

La qualité sonore des AirPods Pro ?

On ne fait que le répéter depuis des années : Beats s’est calmé sur les basses. Cela semble être particulièrement le cas sur les Fit Pro, qui nous paraissent moins généreux que les Powerbeats Pro. Attention, les Fit Pro restent largement portés sur les graves et plairont donc aux fans de hip-hop et de rap. Bref, une signature sonore classique et pertinente pour les séances de sport. L’écoute d’autres genres musicaux est cependant tout à fait agréable avec ces écouteurs, qui ont proposé une copie plus que convaincante sur No Time To Die interprété par Billie Eilish. Attention à bien essayer toutes les tailles d’embouts livrées dans la boîte. Nous avons fait un changement pour la plus grande taille trois semaines après le début de notre utilisation… et autant dire que nous avons particulièrement senti la différence.

Dans la rue et dans les transports, les Fit Pro demandent un volume de 50 % pour que l’on se retrouve dans une bulle d’écoute. C’est plus que la moyenne, sans que cela soit non plus un cas rare. Tous comme les AirPods Pro, les Fit Pro bénéficient du Spatial Audio, ce fameux mode permettant un suivi dynamique de la tête pour une écoute immersive. Nous reviendrons sur cette fonctionnalité plutôt controversée dans notre test complet.

Autonomie

Beats annonce jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, ou 7 heures sans. Le boîtier est censé étendre cette autonomie de 18 heures supplémentaires. La fameuse recharge Fast Fuel des écouteurs Beats est de la partie et offre sur le papier une heure d’écoute supplémentaire grâce à cinq petites minutes de charge.

Une nouvelle fois, notre test complet apportera bien plus de précision, mais sachez que les écouteurs sont passés de 100 % à 87 % lors d’une course à pied de 50 minutes — avec la réduction de bruit désactivée et le volume réglé à 50 %. Le même test avec une course de 25 minutes a fait perdre 7 % aux Beats Fit Pro.

Prix et date de sortie des Beats Fit Pro

Les Beats Fit Pro ont été lancés le 1er novembre 2021 aux États-Unis et seront (enfin) disponibles en France le 28 janvier prochain, avec des précommandes à partir du 24 janvier. Il faudra débourser la modique somme de 229,95 € et choisir entre quatre coloris : noir, blanc, violet “pop” ou vert “cendré”.