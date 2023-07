Avec le Beats Studio Pro, Apple veut concurrencer Bose, Sony… et Apple

Apple a dévoilé un nouveau casque Bluetooth haut de gamme. Il ne s'agit pas encore d'un nouvel AirPods Max, mais du nouveau casque premium de Beats à réduction de bruit, le Beats Studio Pro.

Apple ne propose pas que ses produits AirPods dans le domaine de l’audio nomade. Il y a neuf ans, le constructeur américain rachetait la marque Beats, fondée par Dr. Dre et Jimmy Iovine. Depuis, loin de la laisser dépérir, Apple continue de proposer régulièrement des produits Beats, qu’il s’agisse d’écouteurs sans fil — comme les Fit Pro ou les Studio Buds+ — ou des casques audio.

On s’y attendait avec les rumeurs de ces dernières semaines, mais Beats vient justement de renouveler sa gamme de casques audio haut de gamme avec l’annonce, ce mercredi, du nouveau Beats Studio Pro. Pour rappel, le Beats Studio était le premier casque du constructeur américain, lancé en 2008. Il s’agissait par ailleurs de l’un des premiers casques du marché à proposer une réduction de bruit active. Cependant, le dernier modèle de la gamme Studio, le Beats Studio 3, datait déjà de 2017 et il était donc temps pour Beats de le renouveler avec ce Beats Studio Pro.

Réduction de bruit active et mode transparent

Contrairement au Beats Solo Pro, lancé en 2019, le Beats Studio Pro est un casque non seulement Bluetooth et à réduction de bruit, mais qui profite par ailleurs d’un format circum-aural. Les coussinets viennent donc se positionner autour du pavillon de l’oreille pour l’englober, et non pas se poser dessus. De quoi assurer, sur le papier, une meilleure isolation passive, et donc une meilleure réduction de bruit active.

Pour son casque Studio Pro, Beats annonce d’ailleurs avoir intégré quatre microphones dans son casque soit, pour chaque oreille, un micro extérieur et un micro extérieur. La réduction de bruit vient par ailleurs s’adapter automatiquement selon l’ajustement du casque aux oreilles. Elle peut par ailleurs analyser les bruits ambiants jusqu’à 48 000 fois par seconde. Autre axe d’amélioration dans ce domaine, l’arrivée d’un mode transparent, inédit jusque là sur la gamme Beats Studio.

Du côté de la restitution audio, Beats a développé de nouveaux transducteurs de 40 mm de diamètre avec des aimants 25 % plus puissants et un diaphragme à double couche de polymère. De quoi proposer, selon la firme, une réduction de la distorsion de l’ordre de 80 % même à fort volume par rapport au casque de 2017. Le Beats Studio Pro est également compatible avec l’audio spatial via Dolby Atmos et permet même un suivi des mouvements de la tête grâce à un gyroscope et un accéléromètre intégré. Le suivi des mouvements de la tête est cependant réservé à une utilisation appairée avec des produits Apple.

Compatible jack, USB, Bluetooth, iOS et Android

Concernant la connectivité, Beats fait ici un strike et remplit toutes les cases. Le casque Studio Pro est ainsi doté d’une prise jack 3,5 mm pour une écoute filaire classique, mais sa prise USB-C permet également de faire transiter le son — à la manière du Sennheiser Momentum Wireless 4 ou du Bowers & Wilkins Px7 S2. Trois profils sonores sont par ailleurs gérés par l’USB : Beats Signature (équilibré), Entertainement (qui augmente les graves) et Conversation (qui augmente les médiums et réduit les graves).

Pour le Bluetooth, le casque est compatible avec les codecs AAC et SBC uniquement. Néanmoins, il propose un appairage rapide aussi bien avec les produits Apple qu’avec les appareils Android grâce à une compatibilité Google Fast Pair. Cependant, le Bluetooth multipoint n’est pas proposé en dehors des écosystèmes Apple et Google avec basculement automatique. Impossible donc de se connecter en même temps à un téléphone Android et à un PC portable sous Windows.

Concernant l’autonomie, Beats annonce jusqu’à 40 heures d’utilisation sans réduction de bruit et jusqu’à 24 heures avec réduction de bruit active. Par ailleurs, 10 minutes de charge permettent jusqu’à quatre heures d’écoute.

Le Beats Studio Pro sera décliné en quatre coloris — noir mat, bleu marine, brun ou sable — et sera disponible dès le 20 juillet 2023 au prix de 399,95 euros. Un prix plus haut que le Sony WH-1000XM5 ou le Bose Headphones 700, mais nettement moins élevé que celui de l’AirPods Max.



au meilleur prix ? Où acheter Le Beats Studio Pro au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.