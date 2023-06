Studio Pro : Beats s’attaquerait à Sony et Bose avec son prochain casque haut de gamme

D'après le leaker Billbil-Kun, Beats devrait lancer son futur casque Studio Pro au prix de 400 euros, un tarif plus abordable que l'AirPods Max, mais qui ferait face aux modèles de Sony et Bose.

Alors que l’essentiel de l’industrie et des ventes d’appareils audio nomades se porte de plus en plus vers les écouteurs sans fil, cela ne signifie pas que les constructeurs abandonnent pour autant les casques Bluetooth. Suivant la voie tracée par Apple, Sony ou Bose, Beats devrait ainsi dévoiler prochainement un nouveau casque à arceau, le Beats Studio Pro.

Sur le site Dealabs, le leaker français Billbil-Kun, généralement très bien informé, a ainsi partagé de nouvelles informations sur le futur casque de Beats, à commencer par son prix. Selon ses informations, le casque sera ainsi proposé en France au tarif de 399,99 euros, soit un tarif identique à celui du Beats Studio 3 à sa sortie, en 2017. Le casque serait par ailleurs décliné en quatre coloris : noir, bleu marine, sable et brun.

Un casque à réduction de bruit avec audio spatial

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de ce futur casque de Beats. Début mai, le site 9to5mac livrait déjà quelques informations à son sujet, indiquant notamment que le Beats Studio Pro profiterait d’une réduction de bruit active, d’un mode transparent et d’une compatibilité avec l’audio spatial. Il devrait également être rechargeable avec une prise USB-C et intégrer une puce maison de Beats, en lieu et place des puces H1 ou H2 d’Apple, réservées aux produits de la gamme AirPods.

Beats a multiplié les modèles avec le suffixe « Pro » ces dernières années, que ce soit avec les casques ou avec les écouteurs sans fil. Après son casque Beats Solo Pro, lancé en 2019, la marque du groupe Apple a lancé la même année ses Powerbeats Pro, à tour d’oreille, puis ses Beats Fit Pro l’an dernier.

Avec son Studio Pro, on peut imaginer que le constructeur cherche à proposer une alternative crédible aux casques de Sony et de Bose, les WH-1000XM5 et Headphones 700, respectivement lancés à 420 et 399,99 euros. La marque d’Apple les confronterait directement sur leur segment tarifaire, là où l’AirPods Max est proposé à un prix plus élevé de 629 euros.

