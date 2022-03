Bouygues Telecom lance un nouveau décodeur TV 4K HDR

Pour aller avec son offre Bbox ultym Fibre, Bouygues Telecom a annoncé l’arrivée d’un nouveau décodeur TV, la Bbox 4K HDR associée à un modem Bbox Fibre Wi-Fi 6.

Si vous êtes abonnés à l’offre Bbox ultym Fibre de Bouygues Telecom, vous allez pouvoir profiter d’une nouvelle box TV.

Le fournisseur d’accès à Internet a dévoilé en début de semaine un nouveau boîtier TV qui promet d’être plus performant, plus ergonomique et plus puissant pour une expérience nettement améliorée.

Un boîtier plus élégant et informatif

Première bonne nouvelle si votre boîtier TV ne se trouve pas à côté de votre box Internet, vous pourrez raccorder les deux en connexion sans fil plus facilement et plus seulement via le câble Ethernet. La Bbox 4K HDR dispose d’un écran couleur qui va afficher l’heure, le programme en cours, un enregistrement lancé ou bien la notification d’un enregistrement programmé (100h de stockage sur le disque dur intégré et dans le cloud, avec option payante de 200 heures supplémentaires).

Elle embarque également un Chromecast intégré pour pouvoir streamer tous vos contenus depuis votre smartphone ou votre tablette. Tournant sous Android TV, la Bbox 4K HDR profite de l’assistant vocal Google Assistant avec un bouton dédié sur la télécommande, du Google Play Store pour télécharger des applications. Elle est évidemment compatible 4K HDR et son Dolby Digital, et profite aussi du fonctionnement avec le Wi-Fi 6 de la box Internet.

L’offre Bbox ultym Fibre // Source : Bouygues Telecom Le nouveau boîtier TV Bbox 4K HDR de l’offre Bbox ultym Fibre // Source : Bouygues Telecom

Six mois d’abonnement à Salto offert

Pour accompagner le lancement de sa nouvelle box, Bouygues Telecom propose six mois d’abonnement à la plateforme Salto (3 utilisateurs simultanés) pour les clients Bbox ultym Fibre, Bbox ultym xDSL et Bbox ultym Smart TV. Après les six mois, l’abonnement pourra être souscrit pour 6,99 euros par mois sans engagement.

L’offre Bbox ultym Fibre reste proposée à 28,99 euros par mois durant un an (puis 46,99 euros par mois) et la Bbox ultym SMART TV à 46,99 euros par mois (avec ajout d’une Samsung Smart TV à prix préférentiel). Elle intègre aussi les appels illimités vers les fixes et les mobiles, plus de 180 chaînes dont certaines en replay également.

Notre comparateur Fibre et ADSL

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre.

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 6 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 23€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Box 7 500 Mb/s Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations Pendant 12 mois 18€ 38€ Découvrir Fibre La boîte Sosh Fibre La boîte Sosh Fibre 1 mois Débit jusqu'à 300 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 14,99€ 29,99€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.