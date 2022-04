Forfait mobile : Bouygues Telecom fait chuter le prix de l’offre 100 Go sans engagement

Jusqu’au 20 avril 2022, Bouygues Telecom lance une opération baisse de prix sur tous ses forfaits, dont l’excellent forfait B&You 100 Go. Ce dernier chute au prix de 12,99 euros par mois, sans engagement.

Pendant une semaine, les prix des forfaits mobiles de l’opérateur Bouygues Telecom fondent comme neige au soleil. Qu’ils soient accessibles ou très généreux, l’opérateur offre un large éventail de forfaits sans engagement, à des tarifs allant de 4,99 à 14,99 euros. De quoi adapter votre forfait à vos besoins, le tout à un prix plus que raisonnable.

Le forfait B&You 100 Go pour 12,99 € : le meilleur rapport qualité/prix de la semaine

Si vous êtes grand voyageur, que vous oubliez d’activer le WiFi quand vous rentrez chez vous ou que vous aimez abuser des séries dans les transports, alors le forfait B&You 100 Go a de quoi vous satisfaire. En plus de vous offrir une quantité non négligeable de data sans engagement, cette offre comprend tout l’attirail du bon forfait mobile :

100 Go de données depuis la France métropolitaine et 25 Go depuis l’Europe et les DOM ;

appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine et les DOM ;

appels illimités vers la France métropolitaine et les DOM depuis l’international ;

SMS illimités vers la France métropolitaine, l’Europe, et les DOM.

On notera que ce forfait est compatible 4G. Si vous souhaitez bénéficier de la dernière norme réseau, il faudra opter pour le forfait 130 Go en 5G à 24,99 euros par mois. Enfin, en choisissant un forfait Bouygues Telecom, vous vous assurez de bénéficier d’une couverture réseau parmi les meilleures de France.

Rappelons que l’opérateur couvre 93 % du territoire métropolitain en 4G selon l’ARCEP. Une aubaine pour ceux qui vivent ou passent leurs vacances dans des zones plus reculées de l’Hexagone. Tranquille oui, mais pas sans réseau.

Un choix de forfaits B&You pour tous les budgets

Si l’offre 100 Go de données pour 12,99 euros reste la plus intéressante de la semaine, il faut préciser que l’opérateur offre un panel assez riche de forfaits, adaptés à la fois à toutes les bourses, mais aussi à tous les profils de consommateurs.

Si vous utilisez peu votre forfait mobile, un forfait 5 Go de données pour 4,99 euros sera parfait pour vous. Si au contraire vous savez que vous dépasserez les 130 Go de data proposés plus haut, l’opérateur mobile propose un forfait 200 Go de données pour 14,99 euros.

Bouygues Telecom propose enfin un forfait compatible 5G offrant pas moins de 130 Go de data pour 24,99 euros/mois.

Précisons enfin que tous les forfaits B&You sont sans engagement. Pas de mauvaises surprises, car vous êtes libre de changer d’opérateur à tout moment.

Choisir un forfait B&You c’est aussi profiter de nombreux avantages

Au-delà d’une enveloppe de données, choisir un forfait via Bouygues Telecom offre quelques avantages substantiels à petits prix comme :

l’option onoff pour profiter d’un second numéro en installant simplement une app mobile (3 euros/mois après un mois offert) ;

l’accès à Norton pour protéger jusqu’à 5 équipements de votre maison (5 euros/mois après un mois offert) ;

l’accès à B.Tv pour profiter de tous vos programmes TV directement sur vos appareils mobiles (6 euros/mois après un mois offert) ;

l’abonnement à Cafeyn, un fournisseur de titres de presse en version numérique pour vous informer partout, tout le temps (9,99 euros/mois après un mois offert) ;

un accès à Majelan pour écouter podcast et livres audio en illimité (3,99 euros/mois après un mois offert).

De nombreuses autres options sont également disponibles sur le site de l’opérateur.

Comment souscrire à un forfait B&You ?

Pour changer de forfait et passer chez Bouygues, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur la page des forfaits de Bouygues Telecom, de choisir celui qui vous convient le mieux. Vous pourrez ainsi procéder à la commande de votre nouvelle carte SIM.

Rappelons que vous pouvez tout à fait choisir de conserver votre ancien numéro de téléphone. Pour cela il est nécessaire de communiquer votre identifiant RIO à votre nouvel opérateur pour que celui-ci puisse effectuer la migration de votre numéro de téléphone. Bouygues Telecom vous préviendra ensuite à quel moment aura lieu la portabilité de la ligne, c’est-à-dire le moment où vous pourrez utiliser votre nouvelle carte SIM.