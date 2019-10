Plus d'un an et demi après l'accord signé avec l'Arcep, Bouygues Telecom propose enfin à ses abonnés d'utiliser leur connexion Wi-Fi pour passer des appels vocaux ou envoyer des SMS.

Conformément à l’accord passé en janvier 2018, Bouygues Telecom saute le pas et permet à ses abonnés de passer des appels vocaux et des SMS par le réseau Wi-Fi. L’opérateur suit ainsi le chemin tracé par Orange et SFR.

Les appels par Wi-Fi, que l’on appelle également VoWiFi pour voice over Wi-Fi, permettent aux utilisateurs de profiter de leur simple connexion Wi-Fi pour passer des appels. Une fonctionnalité particulièrement pratique en l’absence de connexion au réseau mobile suffisamment bonne. C’est dans ce cadre qu’en janvier 2018, les opérateurs, l’Arcep et le gouvernement s’étaient mis d’accord pour qu’Orange, SFR et Bouygues activent cette fonctionnalité : « Orange, SFR et Bouygues Telecom s’engagent à mettre en service en 2018 les services Voix et SMS sur wifi sur leur cœur de réseau, et activer l’option par défaut pour tous les clients ayant un terminal compatible ».

Des appels possibles depuis n’importe quel réseau Wi-Fi

Si SFR et Orange n’ont pas tardé à proposer la fonctionnalité, Bouygues Telecom aura été plus long, mais l’a finalement activée comme l’ont repéré nos confrères de 01net. Sur la page dédiée au service sur le site de Bouygues Telecom, on peut ainsi lire que « pour utiliser et passer vos communications Voix ou SMS en Wi-Fi, vous devez être situé dans une zone de faible couverture 2G/3G/4G ou lorsque votre mobile ne capte aucun réseau ». Cette fonctionnalité d’appels en Wi-Fi n’est cependant disponible qu’en France et ne permet pas l’envoi de MMS. Elle est en revanche possible avec la connexion Wi-Fi de n’importe quel fournisseur d’accès à Internet, et pas uniquement Bouygues.

Il faut par ailleurs que les utilisateurs activent cette option directement dans leur smartphone, à condition qu’il soit compatible. Bouygues Telecom fournit une liste des smartphones compatibles selon les différents constructeurs, ainsi que la marche à suivre pour activer l’option selon la marque de l’appareil. Pour le moment l’opérateur annonce une compatibilité avec des smartphones Apple, Samsung, Huawei, Honor, Sony et OnePlus.