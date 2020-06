Bouygues Telecom s’associe à Onoff pour offrir un second numéro de téléphone

Bouygues Telecom vient d'annoncer le lancement de l'option Onoff. Il s'agit d'une association avec la startup française Onoff qui permet de bénéficier d'un second numéro de téléphone mobile via une application mobile.

Onoff, nous en avions déjà parlé : c’est une startup lancée par Thaïg Kris, un champion de roller, qui s’est illustré à la télévision dans des émissions de télé-réalité, mais aussi dans de grands shows.

La startup existe depuis 2015 et a fait varier son offre à plusieurs reprises : via une application mobile iOS et Android, vous pouvez louer un numéro de téléphone français, mais aussi un numéro d’un autre pays en fonction de vos besoins. Vous pourrez envoyer et recevoir des SMS, appeler et recevoir des appels, toujours via l’application dédiée. Vous n’avez pas besoin de carte SIM supplémentaire.

Bouygues Telecom propose un second numéro pour trois euros par mois

Bouygues Telecom s’est associé à Onoff pour proposer le service de la startup via une option à 3 euros par mois pour les détenteurs d’un forfait Sensation ou B&You (avec une enveloppe data de 1 Go et plus). Vous aurez donc un numéro français, avec SMS-MMS illimités, ainsi que la possibilité de passer des appels et en recevoir. Le premier mois est offert et l’option est sans engagement.

Ce second numéro peut être utile pour gérer des petites annonces sur Le Bon Coin, ou différencier votre numéro de téléphone personnel de votre numéro professionnel. Via l’application Onoff, vous pourrez également bénéficier d’autres fonctionnalités comme la possibilité d’appeler des numéros internationaux. Notez que Onoff propose également des numéros de téléphone de 30 pays différents.

Sur l’application Onoff, l’option similaire est facturée 3,49 euros/mois ou 36,99 euros pour une année (soit 3,08 euros/mois). L’option Bouygues Telecom ne vient donc pas casser les prix, mais permet tout de même d’économiser un peu. Cela reste une fonctionnalité intéressante en fonction de vos besoins.