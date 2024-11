Les batteries de ces vélos électriques Canyon peuvent prendre feu : voici les précautions à respecter

Canyon vient d’informer ses clients et la presse d’un risque d’incendie provoqué par un défaut de batterie sur certains vélos électriques Spectral:ON CF et CFR, et Torque:ON CF. Plusieurs précautions doivent être prises pour éviter tout accident.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid.

Même avec le meilleur contrôle qualité du monde, des soucis indécelables à la fabrication peuvent se développer avec le temps. C’est ce qui arrive à Canyon, dont l’un des fournisseurs de batteries lui a informé d’un risque d’incendie électrique sur certaines de ses vélos électriques, nous apprend Bike Radar.

Un risque d’incendie

Le service client de Canyon a annoncé dans une lettre ouverte un risque de fissures et d’interstices dans le boîtier de certaines batteries. L’humidité peut s’installer à l’intérieur de la batterie, provoquant un court-circuit contournant la sécurité et pouvant entraîner un incendie de batterie.

Crédit Canyon Crédit Canyon Crédit Canyon Crédit Canyon

Canyon demande aux utilisateurs des Spectral:ON CF et CFR, et Torque:ON CF de ne plus utiliser la batterie ni même de la charger.

Que faire si vous utilisez un vélo concerné ?

Ce problème ne touche pas tous les Spectral:ON CF et CFR, et Torque:ON CF vendus. Il s’agit d’une infime proportion mais le risque existe.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid.

Il est alors nécessaire de prendre quelques précautions. Canyon vous demande déjà de retirer la batterie et d’inspecter visuellement le boîtier. Il doit être sans dommage. Si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez prendre rendez-vous avec un technicien mandaté par la marque pour contrôler votre batterie.

Le numéro de série de la batterie aide aussi à savoir si elle est concernée par ce souci. Voici les références concernées en fonction du numéro de série :

BT0001

BT0002

BT0003

BT0004

Canyon n’a pour l’instant pas de solution clairement établie. Il n’est pas encore question de remplacer les batteries. Le constructeur conseille de se débarrasser de l’accumulateur d’énergie selon les règles de gestion des déchets locale ou de le retourner au centre Canyon Factory Service après avoir préalablement prévenu.