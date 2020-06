Citroën Ami : une offre spéciale pour soutenir les soignants et booster son lancement

Pour accompagner les soignants en cette période de déconfinement, mais aussi donner un coup de boost au lancement de sa citadine électrique Ami, Citroën a mis en place une offre spéciale. Cette dernière exonère ainsi les utilisateurs de douze mois de loyer, soit une économie de 588 euros.

Présentée en détail en avril dernier, la microcitadine électrique Citroën Ami, accessible sans permis, est aujourd’hui disponible à l’achat ou à la location, pour des livraisons prévues en juillet. Et alors que la France a entamé son processus de déconfinement depuis le 11 mai, la marque aux chevrons souhaite apporter son soutien au personnel soignant, en première ligne depuis les premières heures de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Près de 600 euros remboursés

Une offre spéciale détaillée dans un communiqué de presse est ainsi mise à leur disposition : pour toute Location Longue Durée (LLD) de 48 mois effectuée avant le 30 juin prochain, les cent premiers utilisateurs issus du milieu médical et impliqués dans la lutte contre le virus auront le droit à un remboursement de 588 euros, soit l’équivalent douze mois de loyer de l’ordre de 49 euros.

Les bénéficiaires pourront profiter de ce chèque après avoir réglé le premier loyer de 2620 euros demandé au moment de la commande. Le document précise également quels types de professionnels de santé sont éligibles à cette offre : en l’occurrence, ceux travaillant dans les établissements de santé publics/privés (hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé). Mais pas que.

Justificatif d’appartenance au corps médical

Les personnes exerçant dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées (maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD) le sont aussi, tout comme les personnels de santé et médicaux-sociaux de ville (médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aide-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées).

Une dernière catégorie de travailleur est citée : « Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise », peut-on lire. Pour lancer les démarches, « un justificatif d’appartenance aux équipes de personnel soignant impliqué dans la crise COVID » doit être adressée à l’adresse suivante : infoAMI@citroen.com.