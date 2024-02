Voici la nouvelle Dacia Spring : la voiture électrique « la moins chère du marché », mais attention aux petites lignes

Après trois ans de commercialisation couronnés de succès, avec 120 000 exemplaires vendus, Dacia redonne un coup de jeune à sa voiture électrique, la petite Spring. Avec un extérieur et une planche de bord entièrement revus, la Spring veut rester dans le coup malgré l'arrivée de la concurrence, mais y arrivera-t-elle ?

Que l’on se mette d’accord sur un point. La Dacia Spring avait pour elle un argument : son prix imbattable, faisant d’elle la voiture électrique la moins chère de France (et de loin). De quoi faire pardonner son look « robuste », son habitacle spartiate et ses qualités routières basiques ? Manifestement, puisque 120 000 de ces Spring se sont vendues depuis son lancement en 2021.

En 2024, cependant, les choses ont bien changé. L’instauration du score environnemental en France rend la petite Spring, fabriquée en Chine, incompatible avec le bonus écologique, tandis que la concurrence (Renault 5 E-Tech et Citroën ë-C3 en tête) arrive avec de sérieux arguments. Une toilette était donc nécessaire, et Dacia profite du Salon de Genève pour présenter une version mise à jour. Voici ce qu’il faut en retenir.

Nous avons également eu la chance de monter à bord de la nouvelle Dacia Spring. Découvrez nos premières impressions dans l’article dédié.

Modèle Dacia Spring (2024) Dimensions 3,70 m x 1,58 m x 1,51 m Puissance (chevaux) 65 chevaux 0 à 100km/h 13,7 s Niveau d'autonomie Conduite assistée (niveau 1) Vitesse max 125 km/h Taille de l'écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Fiche produit

Une carrosserie remise au goût du jour

À la découverte des images, on se dit que Dacia avait une ligne directrice pour cette mise à jour de la Spring : la rendre plus attrayante. De fait, la petite citadine électrique (toujours 3,70 m de long) reprend les nouveaux codes de la marque, inaugurés fin 2023 par le Duster.

Dacia Spring // Source : Dacia Dacia Spring // Source : Dacia

Cela rend la Spring plus « SUV », plus robuste. Les optiques, avant comme arrière, reprennent l’architecture interne en Y, reliés par un bandeau noir. Les bouliers deviennent plus imposants, les passages de roues se font plus marqués, les roues passent au 15 pouces sur les versions les plus puissantes, bref, la petite Dacia prend du muscle.

Le communiqué de presse indique de plus l’arrivée de deux nouvelles couleurs, le Rouge Brique et le Jaune Safari, ainsi que quelques stickers pour rendre cette carrosserie un peu plus attrayante.

Une planche de bord beaucoup plus moderne

Cette refonte stylistique s’opère aussi dans l’habitacle de la Dacia Spring, où la planche de bord se voit complètement métamorphosée. Alors qu’elle était franchement dénudée sur l’opus précédent, on a ici droit à une toute nouvelle version, où les écrans font une belle incursion.

Les compteurs, par exemple, sont remplacés par une dalle de 7 pouces sur l’ensemble des versions. Un second écran de 10 pouces arrive en parallèle sur les versions intermédiaires (en option) et hautes (de série). Il embarque avec lui une navigation connectée et une compatibilité Android Auto / Apple CarPlay sans fil, ce qui est toujours bon à prendre.

Sur les versions dénuées de cet écran central, on garde la radio et un système Bluetooth, mais qui se règlera au niveau des commandes au volant et dont l’affichage se fera sur les compteurs numériques. Votre smartphone pourra tout de même se transformer en un second écran, via une application de la marque à télécharger, où il affichera médias et même navigation.

Côté couleurs et matières, les plastiques demeurent bien évidemment tous durs (comme l’ensemble des voitures de cette gamme tarifaire), mais un effort a été mis sur les couleurs, avec des éléments teintés dans la masse et des selleries un peu travaillées.

Toujours aussi spacieuse, encore plus pratique

Ce restylage ne touche en rien aux dimensions et à la base de la Spring, il serait donc logique que l’espace à bord reste identique. Et pourtant, il y a du nouveau !

Le coffre gagne ainsi un peu en capacité, le faisant dépasser les 300 litres (308 litres très précisément, soit +18 litres tout de même). Et ça ne s’arrête pas là, puisque Dacia annonce proposer en accessoires un petit bac à installer sous le capot avant, de quoi créer un frunk de 35 litres ! Tout cela rend le rapport encombrement/habitabilité de la Spring encore meilleur, dépassant pas mal de voitures plus grandes.

Dacia ne s’arrête pas là et étoffe les rangements dans l’habitacle, permettant d’accueillir jusqu’à 35 litres de bricoles du quotidien un peu partout. Notons également l’arrivée des YouClip, des petits accessoires clipsables dans l’habitacle : lampes, sacoches, porte-gobelets… Toute une gamme vous attend.

Batterie, autonomie, moteur : (presque) rien ne change

Les équipes Dacia ont pris le mot « restylage » au pied de la lettre, puisque cette Spring « phase 2 » n’évolue (quasiment) pas pour toutes les choses qu’on ne voit pas.

La batterie ? Toujours de 26,8 kWh nets. Une petite capacité, qui réduit le poids de la voiture : comptez 984 kg dans la version la plus équipée, c’est bien moins que les autres citadines électriques (une Citroën ë-C3, c’est 1 400 kg avec une batterie de 44 kWh).

De fait, la consommation est annoncée « sous les 14,6 kWh/100 km », promettant une autonomie « supérieure à 220 km » (des chiffres à confirmer lorsque la Spring aura passé l’homologation WLTP).

La recharge n’a pas bougé non plus : toujours 7 kW de série, de quoi faire un 20-100 % en 11 heures sur une prise domestique ou 4 heures sur une borne dédiée. La charge rapide, toujours en option, est limitée à 30 kW, de quoi faire un 20-80 % en 45 minutes. Seule une charge bidirectionnelle (V2L) fait son apparition, pouvant charger des appareils externes depuis la batterie de la Dacia, à une puissance max de 3 kW.

Moteur ? Là aussi, zéro changement. La Spring doit se contenter de deux moteurs peu puissants, développant respectivement 45 ch (pour les versions d’entrée de gamme) et 65 ch (pour les versions supérieures). La vitesse maximale reste, elle aussi, bloquée à 125 km/h.

Des caractéristiques techniques légères, mais que Dacia assume, annonçant que la Spring est dédiée à un usage quotidien et que les propriétaires actuels en sont pleinement satisfaits.

Tarifs et disponibilité : le nerf de la guerre

Les équipes commerciales ont profité de ce toilettage pour insérer une troisième finition intermédiaire dans la gamme de cette Dacia Spring. Les voici dans le détail :

La version d’entrée de gamme « Essential » porte bien son nom, puisqu’elle se contente du minimum, comme les compteurs numériques, les vitres avant électriques et toutes les nouvelles aides à la conduite rendues obligatoires par l’Europe : régulateur de vitesse, freinage d’urgence automatique, aide au parking arrière, aide au maintien en voie et des alertes dans tous les sens (survitesse, franchissement de ligne, attention du conducteur, etc). Seule la motorisation 45 ch est disponible.

porte bien son nom, puisqu’elle se contente du minimum, comme les compteurs numériques, les vitres avant électriques et toutes : régulateur de vitesse, freinage d’urgence automatique, aide au parking arrière, aide au maintien en voie et des alertes dans tous les sens (survitesse, franchissement de ligne, attention du conducteur, etc). Seule la motorisation 45 ch est disponible. La nouvelle version intermédiaire « Expression » y ajoute la climatisation et la possibilité de choisir entre les moteurs 45 et 65 ch.

y ajoute la climatisation et la possibilité de choisir entre les moteurs 45 et 65 ch. La version « Extrême » sort le grand jeu et ajoute des détails de style couleur cuivre, les rétroviseurs et les vitres arrière électriques, l’écran 10 pouces connecté et le chargeur bidirectionnel. Le moteur de 65 ch est uniquement proposé.

Reste une question capitale : à quel prix sera vendue cette Spring ? La réponse est… que nous n’en savons rien, Dacia gardant jalousement secrète la grille tarifaire. Il faudra attendre l’ouverture des commandes « au printemps » pour la découvrir.

Un seul indice se niche dans le communiqué de presse :« [la Dacia Spring] reste la voiture 100 % électrique la moins chère du marché (hors subventions gouvernementales) ». Laissant la part belle aux interprétations. Une chose est sûre : elle devrait démarrer sous les 23 300 euros réclamés par la Citroën ë-C3.

Est-ce que ce sera suffisant ?

Résumons. Nous avons donc en face de nous une petite voiture électrique qui fait des efforts de présentation tout en restant sobre, habitable et accessible. Reste à savoir si ce sera suffisant.

Comme on le disait en introduction, l’absence de concurrence permettait aux possesseurs de Spring « phase 1 » d’être un peu plus conciliants sur les défauts de leurs voitures. Le problème, c’est que des voitures électriques rejoignent la cour des « petites accessibles » dans les mois à venir.

Dacia Spring // Source : Dacia Dacia Spring // Source : Dacia

La Citroën ë-C3 débute à 19 300 euros bonus déduit, la Renault 5 E-Tech débutera « sous les 25 000 euros » (parole de Luca de Meo, CEO de la marque), tandis que BYD compte bien importer sa petite Seagull (à un prix qui reste à déterminer) et que Hyundai promet un Casper « à 20 000 euros » d’ici fin 2024.

Bref, des voitures souvent plus polyvalentes (plus puissantes, dotées de batteries plus grosses et qui se rechargent plus vite) et qui ne devraient pas coûter beaucoup plus cher que la Dacia Spring (dont la phase 1 se vend entre 18 400 et 19 900 euros après la récente baisse de prix).

Nous attendons avec impatience l’officialisation des tarifs de cette Dacia électrique, qui détermineront à coup sûr la suite de sa carrière. À suivre, donc.