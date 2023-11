Voici tous les prix et les équipements de la nouvelle Citroën ë-C3 électrique abordable

Quelques semaines après sa révélation, la nouvelle Citroën ë-C3 nous en dit désormais un peu plus sur ses prix ainsi que sa gamme. Et la citadine électrique low-cost tient ses promesses avec un ticket d'entrée sous les 25 000 euros.

Qui a dit que les voitures électriques coûtaient très cher ? Si les prix sont pour l’heure supérieurs à ceux affichés pour des modèles thermiques équivalents, cela est tout doucement en train de changer. Ce qui devrait rassurer certains automobilistes et les inciter à sauter le pas.

Promesse tenue

De plus en plus de constructeurs se lancent sur le marché des voitures électriques à très bas prix. On pense à Renault avec sa R5 E-Tech et sa Twingo Legend, mais pas seulement. Et pour cause, pour l’heure, c’est surtout Citroën qui a pris le plus d’avance puisque la firme tricolore est la première à commercialiser sa citadine à moins de 25 000 euros. Il s’agit de la ë-C3, qui rivalisera directement avec la Dacia Spring.

Annoncée autour des 23 000 euros lors de sa révélation quelques semaines plus tôt, cette nouvelle arrivante n’avait pas encore donné plus de détails sur sa gamme de prix. Et voilà que c’est désormais chose faite comme on peut le voir sur le site officiel de la marque.

Au total, deux finitions seront proposées pour cette nouvelle venue sur le marché, à savoir You et Max. La première débute à partir de 23 300 euros, un prix qui ne prend pas en compte le bonus écologique de 5 000 euros, qui donnera donc 18 300 euros seulement. La finition supérieure est quant à elle affichée à 27 800 euros, soit 22 800 euros une fois l’aide déduite. À noter que cette dernière pourrait passer à 8 000 euros pour les plus modestes l’an prochain.

À titre de comparaison, la Dacia Spring est actuellement affichée à partir de 20 800 euros, soit 15 800 euros une fois le bonus déduit. Autant dire que les deux citadines auront fort à faire, mais la petite nouvelle aux chevrons part tout de même avec un léger avantage : sa fabrication en France. Ce qui lui permettra de continuer à profiter de l’aide de l’Etat l’an prochain, contrairement à sa rivale produite en Chine pour qui le bonus s’arrêtera dès le 15 décembre prochain.

Un équipement complet

Ce qui lui permettra également d’être éligible au leasing social à 100 euros par mois promis par le gouvernement et déjà proposé via une offre de Cetelem. Mais à quoi aura-t-on le droit avec cette nouvelle Citroën ë-C3 à très bas prix ? Forcément, on s’attend à ce que la dotation soit minimale. Or, ce n’est en fait pas du tout le cas ! La finition d’entrée de gamme You est même plutôt généreuse, puisqu’elle est livrée de série avec les feux à LED, les suspensions à butées hydrauliques progressives ainsi que le régulateur/limiteur de vitesse.

Ce n’est pas tout, puisque la dotation inclut également l‘aide au stationnement arrière, les vitres avant électriques, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse et l’aide au maintien dans la voie. Il faut en revanche opter pour la finition Max pour profiter de l’écran tactile de 10,25 pouces avec la navigation ainsi que la caméra de recul et la climatisation automatique. La recharge sans fil par induction fait également partie de la dotation sur cette version.

Pour rappel, cette nouvelle citadine électrique, qui rivalisera également avec la BYD Seagull ainsi que la future Volkswagen ID.1 propose pour l’heure une seule version. Cette dernière s’équipe d’un moteur électrique de 113 chevaux et réalise le 0 à 100 km/h en 11 secondes. Le tout pour une vitesse limitée à 135 km/h. La ë-C3 embarque une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 44 kWh offrant une autonomie allant jusqu’à 320 kilomètres, contre 230 pour la Dacia Spring.

La recharge de 20 à 80 % s’effectue en seulement 26 minutes sur une borne en courant continu de 83 kW, comme la Peugeot e-208. Les premières livraisons sont prévues pour le début de l’année prochaine, tandis qu’il se murmure qu’une version encore plus abordable affichée à moins de 20 000 euros devrait arriver un peu plus tard.