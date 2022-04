Déstockage Dell : jusqu’à 625 € de remise sur les XPS avec processeur Intel de 11e gen

Les ordinateurs équipés de processeurs Intel de 12e gen pointent le bout de leur nez, Dell en profite alors pour déstocker ses PC équipés de puces de la génération précédente. Les Dell XPS 13 et Dell XPS 17 bénéficient ainsi d’une réduction immédiate allant jusqu’à 625 euros.

Bien qu’une nouvelle génération de PC portables ait vu le jour, Dell n’enterre pas pour autant ses machines équipées d’une puce Intel de 11e gen. Les ordinateurs de la gamme Dell XPS sont toujours aussi performants et polyvalents, qui plus est avec un avantage supplémentaire.

L’arrivée de la nouvelle génération a un impact sur le prix de la précédente. Dell lance ainsi un déstockage de ses Dell XPS 13 et XPS 17 en leur offrant une belle baisse de prix. Il est possible d’économiser jusqu’à 625 euros sur ces PC à la fiche technique solide. Qui plus est, jusqu’au 29 avril prochain, l’assurance Support Premium bénéficie de 25 % de réduction sur son forfait 4 ans et de 20 % de baisse sur son abonnement 3 ans en cas d’achat d’un ordinateur Dell XPS. De quoi protéger sa machine à moindre coût.

Sachez également que vous pouvez contacter facilement le service client Dell, et ce de plusieurs manières. Du lundi au vendredi, entre 9 h et 18 h et le samedi entre 9 h et 17 h, vous pouvez par exemple échanger directement avec un conseiller depuis le site. Vous pouvez aussi passer un appel au 0801 800 001 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Sachez enfin que vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, dialoguer sur WhatsApp au 07 76 15 62 99.

Le Dell XPS 13-9305 à 999 euros (une réduction de 200 euros)

Avec son design tout en finesse et sa masse qui n’excède pas le 1,16 kg, le Dell XPS 13 est la machine idéale pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un PC portable élégant et nomade. Il faut dire que son châssis en aluminium et en fibre de carbone lui donne un cachet luxueux qui n’est pas sans rappeler l’esthétique des voitures de sport.

Le Dell XPS 13 se démarque surtout par la qualité de son écran. Il mise sur une dalle LCD InfinityEdge de 13,3 pouces à la définition Full HD. Un écran haut en couleur puisqu’il couvre 100 % du spectre sRVB. Les contrastes sont profonds tandis que la luminosité calée à 400 cd/m² permet de l’utiliser confortablement en extérieur.

Mais tout n’est pas dans l’apparence avec le Dell XPS 13 puisqu’il se place également comme un ordinateur puissant. Il intègre une puce Intel Core i5-1135G7 de 11e génération avec 8 Go de RAM en renfort. Sans oublier un SSD M.2 qui offre 512 Go de stockage. Une configuration solide qui assure une grande polyvalence dans les usages, tels que la simple bureautique, le traitement d’image ou un peu d’édition vidéo.

Vendu avec une licence Windows 11, le Dell XPS 13 est actuellement en promotion à 999 euros au lieu de 1 199 euros, grâce à une remise de 200 euros.

Le Dell XPS 17-9710 à 1 874 euros (une réduction de 625 euros)

En comparaison du Dell XPS 13, le constructeur a vu les choses en grand pour son Dell XPS 17. En très grand même, puisque le Dell XPS 17 embarque une dalle LCD gigantesque de 17 pouces. Un écran là aussi InfinityEdge qui offre une belle surface d’affichage grâce à la finesse de ses bordures. Sans parler de la qualité de l’image qui est très bonne puisque le Dell XPS 17 possède une définition de 1 920 par 1 200 pixels dans un format 16:10. Compatible avec la norme Dolby Vision, l’écran du Dell XPS 17 jouit d’une très bonne calibration avec notamment des noirs profonds et sa luminosité maximale monte à 500 cd/m².

Quand on regarde la fiche technique du Dell XPS 17-9710, on se rend vite compte qu’il est pensé à la fois pour le travail et le divertissement. Outre son processeur Intel Core i7-11800H, soutenu par 16 Go de RAM (2 x 8 Go de RAM en DDR4), ce PC portable peut aussi compter sur une carte NVIDIA GeForce RTX 3050. Autant dire que le Dell XPS 17 n’aura aucun souci à encaisser les tâches gourmandes comme l’édition vidéo, la retouche d’image ou encore le jeu vidéo. Surtout qu’un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go vient compléter le tableau.

À l’instar du Dell XPS 13, ce Dell XPS 17 propose nativement Windows 11, ce qui vous évite une longue mise à jour à la sortie de la boîte. Généralement disponible aux alentours de 2 499 euros, le Dell XPS 17 bénéficie d’une ristourne de 625 euros qui fait tomber son prix à 1 874 euros.