Il y a 2 bons moments dans l’année pour acheter un aspirateur-robot et le premier tombe aujourd’hui

Ecovacs profite des ventes flash de printemps d’Amazon pour faire baisser drastiquement le prix de ses meilleurs aspirateurs-robot. Ses flagships, les T20 Omni et X2 Omni Black, bénéficient de 300 euros de réduction chacun.

Il n’y a que deux moments dans l’année où l’on peut vraiment vous conseiller d’acheter un aspirateur-robot : pendant le Black Friday (mais c’est à la fin de l’année) et aujourd’hui. Amazon vient en effet de lancer ses ventes flash de printemps, et les produits Ecovacs sont largement concernés par ces offres. Le constructeur d’aspirateurs-robot haut de gamme vient de lancer une grosse vague de promotions sur ses meilleurs produits. Ces promotions prendront fin le mardi 2 avril prochain. Voici le résumé :

Enfin, Ecovacs lancera dès du 3 au 16 avril une promotion sur l’aspirateur-robot Ecovacs T20e Omni. Son prix passera ainsi de 799 à 599 euros pendant quelques jours.

Ecovacs T20 Omni : l’aspirateur chaud-bouillant sur l’hygiène

Des aspirateurs-robot qui aspirent et qui passent la serpillère, il en existe des dizaines sur le marché. Mais un aspirateur-robot qui aspire de façon efficace et qui lave le sol à l’eau chaude, il n’y en a qu’un et il se trouve chez Ecovacs.

La grande force de l’Ecovacs T20 Omni provient en effet de son efficacité de lavage. Non seulement le robot aspirateur est équipé de deux serpillères rotatives très efficaces (que l’on appelle des patins), mais en plus, elles peuvent être mouillées à l’eau chaude à 55 degrés pour être encore plus efficaces. Le résultat : le T20 Omni est l’un des aspirateurs-robot les plus performants du marché quand il s’agit d’éliminer les traces incrustées dans le sol lors de son ménage.

L’autre avantage de nettoyer les serpillères à l’eau chaude est l’hygiène : la chaleur limite la prolifération microbienne au sein des patins et élimine les mauvaises odeurs. Bon point supplémentaire pour l’aspirateur : quand le ménage est terminé et qu’il rentre à la base, les serpillères sont automatiquement nettoyées, mais aussi séchées.

L’Ecovacs T20 Omni bénéficie pour le reste de caractéristiques haut de gamme. Il embarque un capteur Lidar pour cartographier et dresser une carte du logement, une force d’aspiration de 6 000 Pa (là où la moyenne est aux alentours de 4 à 5 000 Pa) et même d’un assistant vocal, YIKO, pour le contrôler à la voix.

Lancé l’année dernière au prix de 1 099 euros, l’Ecovacs T20 Omni bénéficie aujourd’hui de 27 % de réduction et voit son prix chuter à 799 euros.

Ecovacs T20e Omni : le même, mais sans eau chaude

L’Ecovacs T20e Omni, c’est un T20 Omni avec deux différences : il n’y a pas la fameuse fonction de nettoyage des serpillères à l’eau chaude et la base de recharge est légèrement plus compacte. Cette version allégée du T20 Omni se destine donc à ceux qui veulent avant tout un aspirateur-robot efficace (et de ce point de vue, il est excellent avec ses 6 000 Pa de puissance d’aspiration) avec tout de même une fonction serpillère.

L’Ecovacs T20e Omni n’est pas en promotion dès aujourd’hui, mais seulement entre le 3 et le 16 avril prochain. Durant cette période, son prix passera alors à 599 euros. Une belle réduction de 25 % par rapport à son tarif de lancement.

Ecovacs X2 Omni Black : la nouvelle génération d’aspirateurs-robot

L’Ecovacs X2 Omni (ici en version noire) est tout simplement l’aspirateur-robot le plus évolué et le haut de gamme de la marque chinoise. Un aspirateur qui embarque les dernières innovations en date et qui affiche à ce jour la puissance d’aspiration la plus forte du marché, avec 8 000 Pa annoncé.

Ecovacs a retravaillé le design de son robot avec un format rectangulaire qui permet, selon la marque, de bien mieux aspirer les coins et les plinthes. Le robot en lui-même est doté de deux capteurs Lidar (comme sur les voitures autonomes) et d’une caméra frontale capable de reconnaître les obstacles.

Sous le robot se trouvent également deux patins rotatifs, pour passer la serpillère, qui sont capables de se surélever automatiquement lorsque l’aspirateur passe sur un tapis. Comme l’Omni T20, l’Ecovacs X2 Omni Black est livré avec une station de recharge dans laquelle il va vider son bac à poussière et nettoyer ses patins à l’eau chaude. Un appareil complet, hygiénique et doté d’une grosse autonomie : vous le branchez, vous remplissez la station d’eau et vous n’avez plus qu’à vous en occuper qu’une fois par mois.

Sorti à la fin de l’année 2023 au prix de 1399 euros, l’Ecovacs X2 Omni Black bénéficie aujourd’hui de 21 % de réduction. Pendant les ventes flash de printemps d’Amazon son tarif chute ainsi à 1 099 euros. Une belle réduction de 300 euros.

Ecovacs Winbot W1 Pro : pour en finir avec la corvée des vitres

Combien de fois par an lavez-vous vos vitres ? Une fois ? Deux fois ? C’est difficile de vous en vouloir tant la corvée est chronophage et ingrate. Une averse passe et tout ce travail n’a servi à rien.

Alors pourquoi ne pas déléguer cette corvée à un robot ? C’est la proposition de ce Winbot W1 Pro. Il s’accroche via un système d’aspiration simple, ingénieux et surtout très sécurisant si l’on en croit le test de Frandroid. Ce petit robot bourré de capteurs va ensuite cartographier la vitre pour la nettoyer de la façon la plus efficace possible. Une fois la vitre propre, une alarme vous prévient que le robot est prêt à passer à la suivante.

Lancé l’année dernière en France, l’Ecovacs Winbot W1 Pro s’adresse évidemment aux propriétaires de vérandas et autres maisons possédant de grandes surfaces vitrées. Pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, son prix passe de 449 euros à 329 euros. À l’approche du printemps, c’est une bonne occasion de tester cette nouvelle technologie.