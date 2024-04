Deebot T30 Omni : petit et (très) efficace, il a enfin compris ce qu’on attendait d’un bon aspirateur-robot

L'arrivée des aspirateurs robots dans notre quotidien constitue une véritable petite révolution : ils sont désormais suffisamment efficaces et autonomes pour nous faire gagner beaucoup de temps. Avec ses nouveaux Deebot T30 Omni, Ecovacs est allé un cran plus loin vers la fin des corvées de ménage.

Si les premiers aspirateurs robots ont permis aux utilisateurs de se débarrasser de certaines corvées de ménage, ils sont toutefois arrivés avec leurs propres corvées, à savoir : leur entretien et leur maintenance. Serpillière crasseuse, brosse emmêlée à cause des poils d’animaux, bac d’eau sale à vider, sans parler dans certains cas du besoin de repasser derrière le robot pour laver les coins et les bords d’un mur qu’il n’a pas pu atteindre.

Autant de tâches qui, mises bout à bout, consument le temps gagné par l’utilisation d’un robot. Heureusement, avec le temps et surtout le savoir-faire de constructeurs comme Ecovacs, les aspirateurs robots ont gagné en autonomie. L’exemple le plus parlant en 2024 est sans conteste les appareils de la gamme Deebot T30 Omni. Des machines ultra-complètes qui profitent en plus d’une remise de 100 euros pour leur lancement.

Une puissance d’aspiration record de 11 000 Pa

Qu’il s’agisse du Deebot T30 Omni noir ou du Deebot T30 Omni Pro (disponible en coloris argenté ou rose), Ecovacs a réussi à livrer une série de robots particulièrement puissants et efficaces. Et pour cause, ces aspirateurs peuvent compter sur une puissance d’aspiration de 11 000 Pa. Un véritable record en la matière quand on sait que les aspirateurs robots du moment plafonnent généralement aux alentours de 8000 Pa. La poussière coincée dans les coins d’une pièce, le long d’un mur, entre les lattes d’un plancher ou au fond d’un tapis à poils long n’échappe plus à ces machines de nouvelle génération.

Mieux, Ecovacs a conçu avec la gamme Deebot T30 Omni la technologie ZeroTangle qui permet d’éviter l’emmêlement de poils ou cheveux dans la brosse principale grâce à un système de dents de peigne. Ceux-ci redressent les poils de la brosse tout en retenant les longs poils pour une meilleure aspiration.

Outre leurs deux brosses rotatives pour récupérer la poussière et les petits débris, les Deebot T30 embarquent deux serpillières circulaires pour nettoyer les taches au sol, avec un avantage non négligeable face aux autres acteurs du marché : la technologie TruEdge. Celle-ci permet aux serpillières de s’étendre au-delà du diamètre de l’aspirateur pour laver au plus près des plaintes et des meubles. L’assurance d’un lavage efficace et surtout intégral. Le tout sans jamais toucher le mur ou les objets afin de ne pas les abimer.

Une autonomie maîtrisée de bout en bout

« Minuscule ». Voilà ce que l’on peut penser en voyant la station de lavage et de rechargement des Deebot T30 Omni, surtout en comparaison d’autres stations disponibles sur le marché, souvent très imposantes. Pourtant, sa petite taille cache une myriade de fonctions et de bonnes idées qui facilitent la vie de l’utilisateur. Sa hauteur de 48 cm lui permet de s’encastrer facilement sous une étagère. D’autant que son bac d’eau se retire par l’avant et non à la verticale, ce qui évite de devoir sortir la station à chaque fois.

Non contente de recharger les Deebot T30 Omni pour leur garantir une autonomie de 200 minutes, la station Mini Omni vide automatiquement leur bac à poussière et leur bac à eau. Elle lave également les serpillières à l’eau chaude, avant de les sécher pour éviter la prolifération de bactéries et les mauvaises odeurs.

Une différence subsiste entre la version classique et la version Pro du Deebot T30 Omni : l’Intelligent Deep Mopping. Il s’agit d’une fonction propre à la station du Deebot T30 Omni Pro qui calcule le nombre de cycles de nettoyage nécessaire au bon entretien du robot. L’assurance d’avoir une machine rutilante à chaque session de lavage.

Une machine vraiment intelligente

Pour se déplacer à domicile, les Deebot T30 Omni s’appuient sur une série de capteurs laser et les technologies TrueMapping 2.0 et TrueDetect 3D 3,0. Un combo tellement précis que les robots peuvent dresser une carte virtuelle très précise d’un logement de 100 m² en moins de six minutes. Ils se mettent donc rapidement à la tâche et se déplacent avec aisance en évitant tous les obstacles sur leur chemin.

Une application mobile dédiée est bien entendu de la partie. Parfaite pour contrôler l’aspirateur à distance et programmer ses déplacements, et ainsi cibler ou interdire une ou plusieurs zones.

Enfin, les Deebots T30 Omni peuvent être contrôlés à la voix grâce à leur compatibilité avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Les versions Pro intègrent même l’assistant vocal Yiko.

Déjà 100 euros de réduction sur la gamme Deebot T30 Omni

Impossible de parler des nouveaux Deebot T30 Omni sans aborder la superbe offre de lancement mise en place par Ecovacs. En effet, le constructeur offre 100 euros de remise jusqu’au 25 avril prochain.

Une promotion qui fait tomber le prix du Deebot T30 Omni à 799 euros au lieu de 899 euros. Le Deebot T30 Omni Pro, lui, passe à 899 euros contre 999 euros habituellement.