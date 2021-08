Facebook rend ses réglages plus digestes, mais filoute sur la confidentialité

Vous trouviez les réglages de l'application mobile de Facebook brouillons et difficiles à appréhender ? Bonne nouvelle : ils ont été revus et largement réarrangés. On fait le point sur ce qui a changé en bien et en moins bien.

Dans un post daté du 4 août dernier, Facebook annonce une grande nouvelle pour les réglages de son application mobile : ils ont été entièrement repensés. Plutôt que d’être listés les uns à la suite des autres, les réglages sont maintenant regroupés autour de six grandes catégories (compte, préférences, audience et visibilité, autorisations, vos informations et standard de la communauté) pour rendre leur accès plus intuitif. La firme explique avoir fait son maximum pour réduire au maximum le nombre de ces catégories et les avoir « renommées pour qu’elles correspondent davantage aux modèles mentaux des utilisateurs ». À titre d’exemple, l’onglet « Paiements » regroupe désormais toutes les options relatives aux paiements en une seule sous-catégorie intégrée aux paramètres du compte, en haut de page.

Outre cette réorganisation, l’aspect esthétique du menu évolue aussi vers quelque chose de plus épuré, avec des réglages mieux espacés les uns des autres pour plus de clarté.

Facebook toujours un peu déconcertant sur les options de confidentialité…

« Qu’il s’agisse de gérer les publicités que les internautes voient, d’ajuster les paramètres de partage ou de gérer une audience, les gens ne devraient pas avoir à se demander par où commencer (…) », résume Facebook. « Par exemple, le paramètre du fil d’actualité, qui se trouvait auparavant dans une petite catégorie distincte, se trouve désormais dans les préférences, où il est regroupé avec des paramètres similaires », lit-on plus loin dans le post partagé par le groupe.

Ces réglages beaucoup moins fragmentés laissent par contre les mains libres à Facebook pour supprimer son ancien menu voué spécifiquement aux réglages de confidentialité. Les options qu’il regroupait jusqu’alors sont maintenant dispersées dans plusieurs des six catégories évoquées plus haut. Facebook assure que cela correspondra mieux à la façon dont les utilisateurs cherchent à personnaliser leur expérience, rapporte SocialMediaToday. Il faudra voir si cela se vérifie vraiment à l’usage, ou si ce changement est au contraire une petite entourloupe visant à les rendre plus discrètes.

Quoi qu’il en soit, cette réorganisation complète des réglages sur l’application mobile de Facebook est actuellement cours de déploiement sur Android et iOS, y compris en France.