Instagram exige désormais votre date de naissance sinon l’application sera bloquée

Instagram va exiger aux utilisateurs de déclarer leur date de naissance, c'est une mesure qui vise à protéger les plus jeunes qui utilisent le réseau social. C'est également un moyen de mieux nous cibler à des fins publicitaires.

Ces derniers mois, Instagram a intégré plusieurs nouvelles fonctionnalités destinées à protéger les enfants et adolescents. Désormais, Instagram va obliger les utilisateurs à indiquer leur date de naissance.

Pour protéger les jeunes et mieux nous cibler

Selon Instagram, cette nouvelle mesure vise à créer des expériences plus sûres et plus privées pour les plus jeunes. D’autre part, c’est évidemment une donnée importante pour le ciblage publicitaire. Instagram ne le cache pas, ils ont indiqué qu’ils ont besoin de connaître la date de naissance de chaque utilisateur pour appliquer les changements les plus récents dans leur politique publicitaire, et plus précisément, pour restreindre les options de ciblage publicitaire aux personnes de moins de 18 ans.

Si vous n’avez pas déclaré votre date de naissance, vous commencerez à voir s’afficher différents types de messages dans le flux principal qui vous inviteront à compléter ces informations. Ces données seront même exigées pour donner accès à certaines publications sensibles. Au bout d’un moment, c’est la totalité de votre compte qui sera bloqué.

Pas de moyen de vérifier notre date de naissance, mais une IA peut détecter les fraudes

Ils n’ont malheureusement aucun moyen de vérifier l’authenticité de la date de naissance rentrée. Cependant, ils ont également indiqué qu’ils développaient un système pour détecter quand on ment sur âge.

Facebook, propriétaire d’Instagram, fonctionne sur un outil basé sur l’intelligence artificielle qui permettra d’identifier si l’âge d’un utilisateur est inférieur à ce qu’il a déclaré. Pour ce faire, il analysera les informations obtenues dans les commentaires sur des publications spécifiques. Instagram pourra ainsi lancer des vérifications plus poussées de l’âge de ses utilisateurs quand cela lui semble nécessaire.

