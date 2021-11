Pour son métavers, Meta (Facebook) conçoit un gant haptique digne d’un film de science-fiction

Meta (Facebook) vient de partager quelques éléments de ses dernières recherches. Ils sont en train de concevoir un gant haptique qui pourra être associé à des lunettes de réalité augmentée ou un casque de réalité virtuelle.

Même si pour beaucoup d’entre vous, le métavers est un délire de Mark Zuckerberg… le groupe américain met les moyens pour réussir à atteindre son objectif. Pour rappel, Mark Zuckerberg a décidé de se débarrasser du nom de l’entreprise Facebook pour faire place à Meta. Cette annonce a été révélée lors de Connect, l’événement annuel dédié à la réalité virtuelle et augmentée de l’entreprise.

La présentation à la conférence Connect s’est fortement concentrée sur l’idée du métaverse, une vision d’un univers de médias sociaux qui peut se déplacer de manière transparente entre les smartphones, les lunettes VR et les lunettes de réalité augmentée. Nous avons consacré un dossier à ce sujet qui traite des principaux points. Ils ont également profité de l’événement pour dévoiler un nouveau casque VR haut de gamme, nommé « Project Cambria ».

L’équipe en charge de la recherche et du développement travaille également sur d’autres dispositifs, dont un gant qui permettra de sentir des objets, la netteté des bords, la finesse d’une surface ou encore d’éventuelles vibrations.

Des gants haptiques pour le métavers de Mark Zuckerberg

Les chercheurs de Meta soulignent que la recherche sur leurs gants haptiques n’en est qu’à ses débuts, il faudra donc attendre pour pouvoir se les procurer. L’idée de ses créateurs est d’associer à des lunettes, ou un casque de réalité virtuelle, un gant haptique pour obtenir une expérience plus immersive.

L’équipe Meta explique que pour le développement de ce gant, ils appliquent diverses technologies découvertes ces sept dernières années, les domaines de recherche sont nombreux. On parle, par exemple, de la science de la perception qui combine des stimuli auditifs, visuels et tactiles pour recréer la sensation de poids d’un objet, ainsi que de robotique douce pour améliorer la perception tactile. Il est également question de microfluidique, d’un système de suivi de la main et de représentation haptique. Ce dernier s’appuie sur l’intelligence artificielle pour comprendre à la fois la localisation dans la main et les caractéristiques de l’objet – texture, poids, rigidité – avec lequel l’utilisateur entre en contact.

Dans une vidéo et un article de blog, l’équipe en charge de développement explique à quel point ce développement est difficile, mais ils sont très optimistes. Notez que cela fait des années que des objets similaires sont développés, mais pour le moment cela ressemble bien plus à des gadgets.

