Facebook veut être à nouveau cool en vous laissant créer jusqu’à 5 profils

Facebook veut vous laisser créer 5 profils différents à partir d’un seul et même compte. L’option est en effet en test comme le confirme un porte-parole de la maison mère Meta à CNN. L’objectif assumé est de permettre aux utilisatrices et utilisateurs de « personnaliser leur expérience en fonction de leurs intérêts et de leurs relations ».

Autrement dit, en utilisant cette fonctionnalité, vous serez incité à dédier chaque profil à une activité, un groupe ou un centre d’intérêt particulier. Par exemple, vous pourriez créer un profil personnel pour les proches, un autre utilisé dans un cadre professionnel et encore un autre très orienté autour d’un sport que vous pratiquez ou que vous suivez.

Cependant, il ne sera possible de commenter ou liker des publications avec seulement un profil précise Bloomberg. Dans les faits, il s’agit donc surtout de varier les fils d’actualités et, par conséquent, les bulles de filtre auxquelles vous êtes soumis sur les réseaux sociaux.

Facebook veut être cool à nouveau

Facebook est certes le plus large réseau social du monde

, mais comme le rappelle Bloomberg, la plateforme voit sa croissance ralentir considérablement « en particulier chez les jeunes utilisateurs ». L’agence de presse rappelle aussi que dans certaines situations, Facebook autorisait déjà la création de plusieurs profils, mais dans des conditions bien plus limitées (pour les personnalités publiques par exemple).

En proposant ce genre de nouvelles fonctionnalités, la plateforme fondée par Mark Zuckerberg espère susciter à nouveau de l’engouement et de l’engagement et rajeunir son image tout en évitant que vous ne soyez tentés de supprimer votre compte Facebook.

Il est difficile de rester à la mode

Le marché des réseaux sociaux est cependant très changeant et semble soumis à des cycles réguliers où un service à la mode domine quelques années avant de laisser progressivement la place à un autre et ainsi de suite. En ce moment, TikTok est bien plus en vogue, mais dans quelques années, un concurrent viendra sans doute marcher sur ses plates-bandes.

Facebook teste cette option aux États-Unis essentiellement ainsi que dans une petite poignée d’autres pays. Cette multiplication des profils ne changera cependant pas la manière dont Meta comptabilise le nombre d’utilisateurs actifs mensuels ou quotidiens.

