Facebook change une nouvelle fois sa stratégie pour vous faire rester plus longtemps

Facebook a lancé un nouvel onglet baptisé « Fil de publications » afin d’avoir un œil plus rapide sur les publications récentes qui vous intéressent vraiment. Les Reels et stories se retrouvent également mieux mis en avant.

Comment faire rester les utilisateurs sur la plateforme le plus long possible ? C’est la question que se pose Facebook depuis plusieurs années et pour cela, le réseau social n’a de cesse de se remodeler, repenser, s’enrichir pour séduire à nouveau.

Mais la clé du succès pour rallonger le temps de présence reste les contenus. Que ce soient les vôtres, ceux de vos amis, des pages ou groupes auxquels vous êtes abonnés, ou bien en multipliant les vidéos sous votre nez, la solution pour mettre les contenus sous vos yeux et vous faire cliquer reste le Saint-Graal de Facebook.

Aller vers ce qui vous intéresse vraiment

Jeudi, Meta a donc annoncé par la voix de Mark Zuckerberg une refonte du fil d’actualité qui vous ouvre les bras sur le site ou l’application avec son flot de messages, photos, vidéos, publicités, etc. Désormais, il faudra parler de « Fil de publications ». Et pour cause, Facebook modifie son approche pour vous redonner le contrôle des contenus après avoir plutôt décidé ces derniers temps de n’en faire qu’à sa tête. L’idée est de simplifier l’utilisation afin de consulter plus facilement les messages récents de vos contacts.

Fondamentalement, Facebook ne change pas. Là où vous aviez jadis eu successivement un onglet groupe ou marketplace ou gaming (en bas sous iOS, en haut sous Android), vous trouverez cinq onglets, dont un nouveau « Fils ». C’est là que vous allez pouvoir faire le tri par rapport au simple onglet Accueil. Il faudra néanmoins au minimum deux clics pour accéder à ce qui vous importe le plus : les publications que vous avez choisies, celles de vos amis, groupes ou les pages que vous suivez.

Il sera même possible de créer une liste de Favoris avec vos amis les plus importants (si vous n’aviez pas déjà identifié certains d’entre eux). Une façon d’être sûr que vous y reveniez pour voir ce que vivent vos amis ou ce qu’il se dit dans vos groupes. La curiosité est un moteur important sur les réseaux sociaux…

Cette nouvelle barre de raccourcis peut aussi être personnalisée depuis le Menu et ses paramètres. Vous pourrez aussi épingler un onglet dans votre barre de raccourcis de manière permanente.

L’onglet « Menu » se compose d’une mosaïque de tuiles où vous aurez vos différents points d’accès entre les publications, les vidéos, les Reels, les stories ou bien même l’accès marketplace et gaming.

Facebook assure qu’il n’y aura pas de recommandations dans le Fil de publications. Au moins, vous échapperez à ce qui pollue désormais Instagram avec un fil bien plus peuplé de vidéos et Reels de comptes que vous ne suivez pas que de contenus publiés par vos propres contacts.

Un Accueil et un Fil de publications qui se confondent

En revanche, pour ceux qui veulent juste « découvrir », Facebook garde sa portée d’entrée multi-options renommée « Accueil ». C’est celle qui s’affiche sous vos yeux au lancement et qui ressemble à s’y méprendre au fil de publications, les contenus sponsorisés, aimés par vos amis et autres en prime.

Meta veut le voir comme un lieu « d’échanges et de découvertes ». C’est aussi depuis cet endroit que vous pouvez créer des contenus écrits ou vidéos, des Reels qui seront partagés avec vos proches. Le fil d’Accueil reste le fruit de l’algorithme parfois étrange de Facebook basé normalement sur vos habitudes, du machine learning et beaucoup de recommandations publicitaires.

N’hésitez jamais à aller farfouiller dans votre profil et dans les informations qui vous sont rattachées par Facebook pour faire le tri. Cela prend du temps de supprimer ce qu’on vous prétend comme centres d’intérêt publicitaires parfois simplement liés… à votre âge ou localisation ! Il est d’ailleurs à noter qu’avec la refonte de l’application, ces paramètres sont encore plus difficiles à trouver.

Il faut aller dans Menu, cliquer sur Paramètres et Confidentialité/Paramètres en faisant défiler le menu (ou sur la roue crantée de la page), puis faire défiler la page assez bas jusqu’à Autorisations pour les sites qui peuvent se servir dans vos infos, ou bien dans Vos Informations pour traquer les données personnelles qui sont partagées par l’application et avec qui.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.