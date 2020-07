E.gg, la nouvelle appli Facebook pour revivre le web des années 90

Avis aux nostalgiques du web ! Facebook va lancer une nouvelle application baptisée E.gg pour redonner vie au mauvais goût du web des années 1990.

Vous avez connu Internet dès les années 1990, vous avez partagé la vidéo du Bébé qui danse sur Ooga-Chaka (aperçu dans la série Ally McBeal), la première véritable vidéo virale du web, créé une page MySpace ou Skyblog et surfé sur Altavista en quête de pages de fan de votre groupe préféré, ce projet de Facebook est fait pour vous.

Retrouver l’atmosphère bazar du web des années 90

La firme de Mark Zuckerberg a mis au point une étrange application pour les nostalgiques de l’Internet des années 1990. Baptisée E.gg et fruit du travail de l’équipe New Product Experimentation de Facebook, qui teste les innovations et nouvelles expériences, elle entend « recapturer l’atmosphère » des débuts du web.

La page internet consacrée à E.gg a des allures de blogs que l’on trouvait au début d’Internet. Ces pages un peu criardes que l’on ne pouvait pas éviter, mais qui faisaient l’essence un peu « bazar » et fourre-tout du Web. Mais c’était aussi l’expression de l’envie de chacun de partager ses passions et sujets de prédilection, un peu maladroitement.

Le plus exubérant sera le meilleur

Facebook explique avoir travaillé de longue date sur le projet pour « retrouver un certain esprit brut et exploratoire. » « Nous admettons qu’une grande partie de cela ressemble à de la nostalgie déplacée, et peut-être que c’est totalement le cas », reconnaît l’équipe sur son site internet. « Mais nous ne cherchons pas à créer une plateforme de retour aux années 1990. Nous avons créé E.gg pour permettre toutes sortes de styles de contenu/visuel (le plus exubérant sera le meilleur). »

Avec E.gg, vous allez pouvoir y créer des montages un peu kitsch comme on en faisait jadis, à coup de photos, d’affiches de films ou de livres, textes flashy ou GIF pas toujours bien assemblés. Mais si vous pourrez les partager, il ne sera pas question de « J’aime » ou de commentaires possibles.

Pour le moment, l’application n’est pas encore lancée et le sera prochainement, pour les possesseurs d’appareils sous iOS dans un premier temps. Il faut s’inscrire sur la liste d’attente pour être alerté.