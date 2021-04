Les utilisateurs américains de Facebook pourront désormais soutenir activement la campagne de vaccination contre le Covid-19 en ajoutant un cadre sur leur photo de profil. Celui-ci indique « J'ai reçu mon vaccin Covid-19 », ou encore « Allons nous faire vacciner ! »

« J’ai reçu mon vaccin Covid-19 », ou bien « Allons nous vacciner ! » Voici les types de messages que les internautes américains pourront bientôt voir fleurir sur les profils de leurs contacts Facebook.

Le réseau social, après avoir proposé un outil (aux États-Unis) pour trouver les centres de vaccination, propose de décorer les photos de profil sur le même thème de la vaccination, à l’aide d’un filtre qui entoure la photo. Celui-ci a été développé en collaboration avec le Département de la Santé et des Services sociaux des US et l’agence fédérale Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

Deux options sont proposées : soit vous souhaitez dire que vous venez d’être vacciné, soit vous souhaitez encourager ceux qui peuvent l’être à y aller. « Ces nouveaux cadres vous permettront de partager votre soutien aux vaccins du Covid-19. Ils vous permettront aussi de voir que des personnes que vous respectez et qui comptent pour vous sont en train de faire la même chose. »

Et pour appuyer son propos, la firme de Mark Zuckerberg s’appuie sur une étude, qui compare l’acceptation du vaccin dans plusieurs pays, et où la France n’est pas parmi les mieux classés. « La recherche montre que les normes sociales peuvent avoir un impact majeur sur l’attitude des gens et leurs comportements liés à la santé. Nous savons que les gens auront plus de facilité à se faire vacciner quand ils verront beaucoup de personnes en qui ils ont confiance le faire. »

Ce n’est pas une première, les utilisateurs de Facebook au Royaume-Uni avaient déjà bénéficié d’un cadre similaire, là aussi élaboré en partenariat avec la NHS (Agence de santé nationale au Royaume-Uni). « En seulement quelques semaines, un quart des utilisateurs de Facebook au Royaume-Uni avait déjà vu un ami ou un membre de leur famille utiliser ce cadre », se félicite Facebook.

Rendez-vous vaccin via WhatsApp

Le réseau social utilise également massivement WhatsApp pour faciliter les processus de vaccination : « La semaine dernière, la ville et la province de Buenos Aires, en Argentine, ont annoncé que WhatsApp sera le canal officiel pour envoyer des notifications aux citoyens lorsque ce sera leur tour de recevoir le vaccin », indique par exemple Facebook dans un communiqué.

En France pour l’heure, aucune date n’est annoncée pour l’arrivée de cette fonctionnalité. Cependant, les utilisateurs d’Instagram, qui appartient à Facebook, peuvent d’ores et déjà utiliser des autocollants liés à la vaccination sur leurs stories.