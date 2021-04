WhatsApp veut mettre de la couleur dans vos messages pour vous faire oublier Signal

Les équipes de WhatsApp sont en train de développer une fonction permettant de personnaliser certaines couleurs de l'application de messagerie.

WhatsApp accueille régulièrement des mises à jour visant à améliorer la plateforme. Prochainement, l’application devait accueillir la possibilité de personnaliser certaines couleurs.

Selon WABetaInfo, toujours bien informé sur les fonctions à l’étude du côté de WhatsApp, les équipes de l’application détenue par Facebook développent une une fonctionnalité permettant de modifier la couleur des textes dans les conversations ou de certaines icônes.

WhatsApp is developing a feature that allows to change some colors in their app. 🎨

The feature is under development and there are no further details at the time. pic.twitter.com/z7DMLjaG6l

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 29, 2021