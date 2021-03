WhatsApp : écouter ses messages deux fois plus vite, ce sera bientôt possible

Selon le site WABetaInfo, WhatsApp travaille à une mise à jour de ses messages vocaux. Celle-ci permettrait alors d'ajuster la vitesse de lecture de ces derniers.

WhatsApp ne fait jamais relâche pour peaufiner sa messagerie. Après avoir ajouté des stickers, des GIF, des messages à durée limitée, multiplié le nombre de participants dans un appel vidéo et tutti quanti, le service se concentre sur les messages vocaux.

Selon le site WABetaInfo, qui piste tous les développements de la plateforme, la prochaine étape consisterait à laisser à chaque utilisateur la possibilité d’ajuster la vitesse de lecture des messages vocaux.

Ceux-ci sont particulièrement plébiscités, notamment par les plus jeunes utilisateurs qui peuvent les enchaîner. En accélérer la lecture pourrait être perçu comme une bonne option.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?

WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!

The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.

More details: https://t.co/pO1GAVIL8l pic.twitter.com/it4MlwCIyB

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 18, 2021