WhatsApp tente mollement le coup de la transparence pour calmer la gronde

Les équipes de WhatsApp tentent d’expliquer plus clairement ce que va changer la mise à jour de la politique de confidentialité de l’application. Hélas, la question principale reste évitée : la manière dont Facebook va exploiter les données collectées.

La polémique s’était faite un peu plus discrète, mais restait bien installée comme une toile de fond. En mettant à jour sa politique de confidentialité, l’application WhatsApp s’est en effet attirée l’ire d’un grand nombre de personnes inquiètes de la manière dont Facebook, la maison-mère, allait gérer les données privées des utilisateurs.

Précisons que vous serez obligés d’accepter la mise à jour si vous voulez continuer à utiliser WhatsApp.

Les conséquences ne se sont pas faites attendre : le concurrent Signal a enregistré un nombre record de nouveaux inscrits préférant changer de service de messagerie. Telegram aussi a profité de cet exode.

Pour calmer les ardeurs, Facebook a repoussé la date de cette mise à jour au 15 mai prochain afin de prendre le temps de mieux expliquer en quoi consistait le changement de sa politique de confidentialité. Et pour cause, la communication de l’entreprise a été assez confuse, même si on sait déjà que WhatsApp va bel et bien partager certaines informations avec Facebook. Il s’agit des données « liées au numéro de téléphone, à l’adresse IP et aux transactions (quand la fonction sera disponible en France) », rappelait Raphael Grably, journaliste de BFM.

Toutes ces données pouvaient déjà être partagées avec Facebook, mais sur la base du volontariat. Ce qui fâche avec cette mise à jour, c’est qu’elle rend ce partage obligatoire.

Du côté de Facebook, on affine donc le discours pour rassurer les utilisateurs. À cet égard, les équipes de WhatsApp ont créé une page dédiée pour expliquer un peu plus clairement ce qui changeait dans les conditions d’utilisation et dans la politique de confidentialité.

Officiellement, cette mise à jour vise à améliorer les échanges entre les particuliers et les commerçants présents sur la plateforme. Une fonctionnalité que WhatsApp présente comme étant « plus efficace qu’un appel téléphonique ou l’échange d’emails ». Et de rappeler que l’utilisation de cette option reste facultative. Facebook promet aussi plus de clarté sur ses « pratiques en matière de collecte, de partage et d’utilisation des données » avec, entre autres, une mise en page simplifiée. La note n’entre cependant pas plus dans les détails.

Nothing comes between you and your privacy. Messaging with a business is optional, and their chats are clearly labeled on the app. You are in control.

For more information, please read: https://t.co/55r1Qxv2Wi pic.twitter.com/HswXxRylHo

— WhatsApp (@WhatsApp) February 18, 2021