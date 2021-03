WhatsApp permet désormais de passer des appels vidéo depuis un ordinateur

WhatsApp a annoncé le déploiement d’une nouvelle fonction pour son interface Web. Il est désormais possible d’appeler ses proches en audio ou en vidéo depuis un ordinateur.

La fonctionnalité était attendue de longue date, mais elle fait enfin son arrivée de manière officielle. Ce jeudi, WhatsApp a annoncé qu’il est enfin possible de passer des appels audio ou vidéo directement depuis l’interface Web de son application.

Jusqu’à présent, les appels en visio ne pouvaient être faits que depuis un smartphone, et non pas sur un ordinateur, et ce malgré la mise à disposition d’une interface Web depuis 2015. « Nous voulons que les conversations sur WhatsApp permettent de se sentir aussi proche que possible de la réalité, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez ou l’appareil que vous utilisez », indique ainsi WhatsApp.

Depuis l’an dernier, plusieurs indices suggéraient que WhatsApp préparait bel et bien l’arrivée des appels audio et vidéo sur ordinateur. En octobre, certaines icônes avaient ainsi fait leur apparition suggérant l’arrivée d’une telle fonctionnalité en bêta. En décembre, la fonctionnalité était déployée pour des utilisateurs, mais toujours en bêta.

Finalement, ce jeudi signe donc officiellement l’arrivée des appels vidéo sur la version Web de WhatsApp pour l’ensemble des utilisateurs.

Des appels vidéos chiffrés de bout en bout

WhatsApp précise par ailleurs dans un billet de blog que les appels fonctionnent aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale, mais également que la fenêtre vidéo peut être redimensionnée sur l’écran et qu’il est possible de faire en sorte qu’elle soit superposée en permanence par-dessus les autres fenêtres.

Comme les conversations écrites, les appels vocaux et visio sont également chiffrés de bout en bout. Cela signifie que WhatsApp — et sa maison-mère, Facebook — ne peuvent pas consulter le contenu des appels.

Dans un premier temps, la fonctionnalité ne sera déployée que pour les appels entre deux personnes. Les conversations audio ou vidéo de groupe arriveront dans un second temps, sans que WhatsApp ne précise la date de déploiement prévue.