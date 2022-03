Fairphone fait encore mieux que Samsung pour les mises à jour Android

Le Fairphone 2 vient de recevoir une mise à jour vers Android 10. Il bénéficiera en outre de patchs de sécurité tant que cette version de l'OS est prise en charge par Google. Un véritable ovni dans le monde de la téléphonie mobile sous Android.

Sept ans après sa sortie, le Fairphone 2 est toujours mis à jour. Même Apple, plutôt connu pour la qualité de son suivi logiciel et surtout sa longévité, ne fait pas mieux, puisqu’iOS 15 est compatible avec l’iPhone 6s, sorti lui aussi en 2015.

Alors certes, le Fairphone 2 ne possède pas la dernière version de l’OS de Google Android 12, mais Android 10. Il n’empêche. Un tel suivi est une véritable exception dans l’univers de la téléphonie mobile.

Pour rappel, le téléphone est sorti avec Android 5.1 au départ. Ajoutons que l’exploit est d’autant plus impressionnant que Qualcomm ne supporte plus la puce de ce téléphone, le Snapdragon 801. Il s’agit en revanche de la dernière mise à jour majeure de l’appareil, qui continuera cependant à recevoir des patchs de sécurité tant que Google prendra en charge Android 10, assure la firme.

Si le Fairphone 2 est souvent considéré par ses utilisateurs comme comme le pire des Fairphone jamais sorti, du fait de nombreux soucis logiciels notamment, cette nouvelle a tout de même de quoi rassurer sur les promesses de la marque.

Un exploit qui pose question

Cet exploit n’est évidemment pas si étonnant de la part de la marque néerlandaise, qui place l’éthique et la démarche écoresponsable au cœur de son activité. Mais à une époque où les mises à jour de smartphones premium ont tendance à s’éteindre au bout de cinq années (hors Apple), il y a lieu de s’interroger sur ce qui pourrait être fait chez des marques un peu plus installées. Rappelons que Fairphone n’a vendu que 400 000 téléphones depuis sa création, hors Fairphone 4. La France est a par ailleurs le deuxième marché le plus important pour la marque en volume après l’Allemagne, nous indique Fairphone par mail. En comparaison, Samsung a vendu quelque 274 millions de téléphones en 2021.

La durée des mises à jour de smartphones est un sujet de plus en plus pris au sérieux par les constructeurs. Depuis quelques années, il est désormais de coutume de présenter des téléphones en garantissant une certaine durée de prise en charge, ainsi qu’un nombre fixe de mises à jour majeures d’Android. Pour les téléphones premium, ce nombre a d’ailleurs tendance à augmenter. Samsung a récemment annoncé que sa gamme S22 bénéficierait de 4 ans de mise à jour Android.

