Comment Fairphone compte réussir sur le marché des smartphones

La conciliation de l'écologie, de l'éthique et de la rentabilité représente un défi de taille pour Fairphone, car la conception de produits durables engendre généralement des coûts de production plus élevés. Toutefois, l'entreprise néerlandaise est déterminée à relever ce défi et prévoit d'adapter sa stratégie en conséquence.

Fairphone se démarque dans l’industrie des smartphones en proposant des appareils faciles à réparer, conçus à partir de matières premières sourcées de manière responsable et bénéficiant d’un support matériel et logiciel sur le long terme. Le dernier modèle en date, le Fairphone 5, illustre cette démarche écoresponsable et éthique.

Un nouveau CEO aux ambitions claires

Depuis février, Reinier Hendriks a pris les rênes de l’entreprise. Son objectif : démocratiser l’accès aux smartphones équitables en baissant leurs prix. Pour lui, il est essentiel d’« atteindre le marché des 400 euros », comme il l’a déclaré au média allemand Handelsblatt. Actuellement, le Fairphone 5 est vendu à 700 euros.

Pour y parvenir, Fairphone doit augmenter ses volumes de vente et se rapprocher de la concurrence. Hendriks est convaincu que « cette entreprise est une question de taille, de coût et d’innovation ». Il souhaite ainsi revoir la stratégie marketing de Fairphone pour toucher un public plus large et raconter plus facilement l’histoire de l’entreprise via de nouveaux canaux de communication.

Fairphone envisage également de s’implanter sur de nouveaux marchés, avec un objectif de 23 pays supplémentaires. Après s’être principalement concentré sur l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, le fabricant s’est récemment introduit en Autriche et en Suisse, et a trouvé un partenaire commercial pour la Grande-Bretagne.

Pour réduire les coûts de production et proposer des smartphones équitables à des prix plus abordables, Fairphone compte renforcer ses partenariats avec des acteurs clés du secteur tels que Google et Qualcomm. La production de masse devrait ainsi permettre de diminuer le prix des appareils.