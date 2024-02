Pourquoi ce bracelet connecté met Google dans la tourmente

Plus de deux ans après sa sortie, de nombreux utilisateurs déplorent désormais de soucis d'autonomie sur le Fitbit Charge 5. Google indique que ses mises à jour ne sont pas en cause, même s'il enquête sur ces nouveaux problèmes.

Depuis plusieurs mois, de nombreux utilisateurs de bracelet connecté Fitbit font part de leur mécontentement en ligne, que ce soit sur Reddit ou directement sur les forums de support de la marque, rachetée début 2021 par Google.

En cause, l’autonomie du bracelet Fitbit Charge 5, un bracelet connecté particulièrement haut de gamme, avec GPS et électrocardiogramme, lancé en août 2021. Plus de trois ans après son lancement, de nombreux utilisateurs dont désormais part de soucis récurent sur leur bracelet d’activité. Comme le rapporte le site Ars Technica, Fitbit a bel et bien tenté de corriger différents problèmes grâce à une mise à jour logicielle poussée fin décembre, mais, depuis, c’est l’autonomie du Charge 5 qui semble avoir fondu comme neige au soleil.

Le problème d’autonomie ne date pas d’hier et, déjà en juillet dernier, le site Android Authority se faisait le relai d’utilisateurs qui déploraient une autonomie drastiquement réduite sur leur bracelet : « Des utilisateurs ayant reçu et installé la mise à jour se plaignent d’une consommation excessive de batterie et d’éventuels écrans noirs. Il y a plusieurs rapports sur les forums de Fitbit de la part d’utilisateurs qui ont désormais un appareil qui ne répond plus après avoir installé la dernière mise à jour ».

Des problèmes d’autonomie qui n’ont pas encore d’explication

En ce mois de janvier 2024, le souci devient particulièrement critique et ne semble pas avoir été réglé. Plusieurs utilisateurs déplorent notamment que la mise à jour de décembre 2023 vienne ajouter de nouveaux problèmes d’autonomie, réduisant l’utilisation du bracelet connecté à une seule journée, contre sept jours d’autonomie annoncés par le constructeur.

Si Fitbit indiquait, en juillet dernier, étudier l’origine des soucis de batterie et proposer une mise à jour afin de le résoudre, la filiale de Google semble désormais se dédouaner. Interrogé par la BBC, le constructeur indique de son côté que la dernière mise à jour n’est pas en cause :

Nous enquêtons toujours sur ce problème, mais nous pouvons confirmer qu’il n’est pas causé par la mise à jour récente. Les utilisateurs devraient continuer à mettre à jour leurs appareils vers les dernières versions et contacter le service client de Fitbit s’ils rencontrent un problème.

Autant dire qu’en l’absence d’explication valable, les utilisateurs de bracelets Fitbit concernés ne sont pas ravis. Certains d’entre eux déplorent que Fitbit ne propose qu’une réduction de 35 % sur l’achat d’un nouveau produit en guise de compensation. Pour d’autres, il est peu probable que Fitbit parvienne à corriger ces problèmes et la sentence est plus nette encore : « il est temps de passer à autre chose ».