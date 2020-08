Fitbit Inspire 2 : jusqu’à 10 jours d’autonomie pour ce bracelet connecté

Fitbit vient de dévoiler son nouveau bracelet connecté, le Fitbit Inspire 2. Son atout numéro un : sa longue autonomie

Aux côtés de ses nouvelles montres connectées, les Fitbit Versa 3 et Fitbit Sense, le spécialiste des objets connectés a également dévoilé un nouveau bracelet connecté, le Fitbit Inspire 2.

Le design ne change que très peu des Inspire et Inspire HR, mais on peut noter que le bouton physique sur sa tranche est désormais capacitif, à l’instar du Fitbit Charge 4. Comme pour ce dernier, l’Inspire 2 se concentre désormais sur les minutes actives afin de donner un objectif simple à utiliser et facile à challenger au quotidien.

Grâce à son cardiofréquencemètre, ce bracelet connecté permet de garder un œil sur sa fréquence cardiaque durant son entrainement afin de savoir dans quelle zone on se trouve (cardio, brûlage de calories…) et de suivre ses performances et sa santé. On retrouve toute la panoplie habituelle de Fitbit, avec le suivi du sommeil, le tracking du cycle menstruel, une application de respiration guidée, des rappels pour se maintenir en activité et, bien sûr, les notifications de son smartphone.

L’une des principales améliorations concerne son autonomie puisqu’on passe de 5 à 10 jours annoncés. Le bracelet est, en outre, résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur, mais ne contient pas de GPS dédié. Un appairage au smartphone est donc obligatoire pour cette utilisation.

Des suppléments « Premium »

L’achat d’un Fitbit Inspire 2 s’accompagne d’un an d’abonnement à Fitbit Premium. Ce programme permet d’obtenir davantage d’informations détaillées au sein de l’application, des conseils personnalisés, des accompagnements audio et vidéo de motivation lors des séances de sport ou encore un programme de méditation pleine conscience.

Le Fitbit Inspire 2 sera disponible cet automne à 100 euros.