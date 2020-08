Fitbit Sense et Versa 3 : gérez votre stress directement à votre poignet

Fitbit vient de dévoiler deux nouvelles montres connectées, la Fitibit Versa 3 et la Fitbit Sense. La première apporte quelques améliorations, tandis que la seconde se concentre sur de nouveaux concepts comme la gestion du stress.

Fitbit, dont le rachat par Google est toujours en cours, se positionne dans le TOP 3 des marques de montres connectées, avec Apple et Samsung. La firme américaine ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et lance, ce 25 août 2020, de nouveaux produits, dont deux nouvelles smartwatchs : la Fitbit Versa 3 et la Fitbit Sense.

Fitbit Versa 3 : on corrige les problèmes

Comme son nom l’indique, la Fitbit Versa 3 succède à la Versa 2 et ne change pas fondamentalement sa philosophie. On retrouve toujours un format carré, avec quelques arrondis un peu plus marqués tout de même et les principales fonctionnalités du modèle précédent. On peut notamment citer sa résistance à l’eau (jusqu’à 50 mètres), son tracker d’activité, le suivi du sommeil, des sessions de respiration guidée, la réception des notifications, un suivi cardiaque constant et surtout une autonomie allant jusqu’à 6 jours.

Quelques nouveautés viennent néanmoins corriger des lacunes que l’on avait pu noter précédemment, à commencer par l’arrivée d’un GPS intégré. Enfin il devient possible de partir s’entrainer avec sa Versa 3 — et sans son smartphone — tout en ayant un suivi précis de sa position. D’autres éléments bienvenus sont également de la partie : un système de recharge rapide permettant de récupérer 24 heures d’autonomie en seulement 12 minutes, l’intégration de Google Assistant en plus d’Amazon Alexa ou encore la possibilité de décrocher ses appels depuis son poignet avec des écouteurs Bluetooth.

Son prix s’en voit légèrement gonflé toutefois, passant de 200 à 230 euros.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2020 ?

Fitbit Sense : pour se sentir mieux

Toutefois, les plus grandes nouveautés viennent avec la Fitbit Sense. On retrouve bien évidemment tout les éléments qui font la force de la Fitbit Versa 3, mais aussi des fonctions mettant l’accent sur la santé. C’est là un domaine particulièrement mis en avant par Apple avec son Apple Watch et son électrocardiogramme (ECG).

La Fitbit Sense est donc équipée d’un véritable ECG en plus de son simple cardiofréquencemètre, permettant d’obtenir des mesures bien plus précises, mais aussi un capteur de température de la peau et un capteur d’activité électrodermale. Celui-ci est capable de reconnaître des petites modifications électriques présentes sur votre peau lorsque vous posez la paume sur la montre.

Tous ces éléments combinés ont pour but de relever les périodes de stress. Des outils sont ensuite proposés depuis l’application pour mieux suivre nos réactions en période de stress et permettre de mieux contrôler son humeur, comme des séances de respiration contrôlée ou de méditation guidée.

Pour cela, la Fitbit Sense s’accompagne de 6 mois d’abonnement gratuits au programme Fitbit Premium. Celui-ci offre davantage de données et d’éléments de relaxation et d’entrainement.

Un peu plus chère, la Fitbit Sense est annoncée à 330 euros et est compatible avec les bracelets de la Fitbit Versa 3. Malheureusement, certains éléments comme l’ECG sont soumis à des validations d’organismes tiers et pourraient ne pas être disponibles lors du lancement de la Fitbit Sense en France. Le constructeur n’a pas souhaité nous communiquer davantage de détails à ce sujet pour le moment.

Quant à la disponibilité, les Fitbit Versa 3 et Fitbit Sense seront commercialisées cet automne. Là encore, la date précise n’est pas encore connue.