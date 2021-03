Vous pouvez maintenant retrouver votre Fitbit Inspire 2 via Bluetooth grâce à Tile

La marque de montres connectées s'est associée avec Tile afin de permettre de retrouver l'Inspire 2, grâce à une simple application sur téléphone.

Qui n’a jamais souhaité faire sonner ses lunettes ou ses clés après les avoir égarées dans le salon ? Tile propose de régler ce problème en utilisant le Bluetooth. On attache un capteur à un objet qu’on ne veut pas perdre, et à l’aide d’une application, on peut le retrouver assez rapidement.

Mais en annonçant signer un partenariat ce 22 mars avec le fabricant de montres connectées Fitbit, racheté en janvier par Google, Tile a un peu changé sa formule. Ce coup-ci, c’est carrément la montre elle-même qui sert de capteur, sonnant l’entrée de Tile dans le monde des « wearables ».

« En tant qu’utilisateur actuel de l’Inspire 2, et à partir d’aujourd’hui, vous serez incités à mettre à jour le logiciel de votre appareil dans l’app Fitbit afin d’ajouter la fonctionnalité Tile », écrit la marque dans un communiqué de presse. « Vous serez ensuite invités à télécharger l’App de Tile pour activer l’outil de traçage. Toutes les nouvelles Inspire 2 seront aussi capables d’activer la technologie de tracking de Tile. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Tile », indique Larry Yang, chef de produit des Fitbit chez Google. Le directeur n’exclut pas, à l’avenir, « d’amener le potentiel qu’apporte la technologie de Tile à davantage d’objets connectés Fitbit. »

Comment ça marche ?

Concrètement, « si vous avez perdu votre Inspire 2 chez vous, il vous suffit de lancer la Tile App pour le retrouver », promet la marque. Si vous l’avez perdu dehors, et que vous vous trouvez en dehors de la portée du Bluetooth, « vous pouvez utiliser l’app Tile pour voir sa dernière position, ou tirer parti du réseau mondial Tile pour le retrouver. » Par ailleurs, si votre Inspire 2 est connecté au Bluetooth à votre téléphone, vous pouvez inverser les rôles et « faire sonner votre téléphone perdu grâce à l’Inspire 2, y compris lorsqu’il est en silencieux », précise encore la marque.

Pour 2,99 euros par mois, ou pour 29,99 euros par an, il est possible de bénéficier de l’abonnement premium à Tile, qui permet d’accéder à la fonctionnalité Smart Alert. Celle-ci permet de vous envoyer une notification lorsque vous quittez un endroit en oubliant votre Fitbit Inspire 2, y compris à l’extérieur, après une pause lors d’une marche.