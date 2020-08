Versa 3, Inspire 2 et Sense : les futures montres et bracelets Fitbit se dévoilent en avance

Fitbit devrait présenter dans les prochains jours de nouvelles montres connectées avec les Fitbit Versa 3 et Inspire 2. Le constructeur américain devrait également présenter une nouvelle montre haut de gamme, la Fitbit Sense.

Alors que le rachat de Fitbit par Google doit toujours être validé par les instances de régulation, le constructeur spécialisé dans les bracelets et montres connectés continue de préparer ses prochains produits. Récemment, ce ne sont pas moins de trois appareils qui ont fait l’objet de nouvelles fuites.

Le journaliste Roland Quandt du site WinFuture a en effet publié un article permettant de découvrir les deux prochaines montres connectées de Fitbit, les Sense et Versa 3, ainsi que son futur bracelet connecté, le Fitbit Inspire 2.

Comme son nom l’indique, la Fitbit Versa 3 devrait succéder à la Versa 2, que nous avons testée en novembre dernier. Elle devrait reprendre un design similaire à celui du modèle précédent, avec un boîtier en plastique. Il en va de même pour le bracelet Inspire 2 qui devrait succéder au Fitbit Inspire HR, lancé en mars 2019. Là encore, le design devrait être proche du modèle précédent, avec des angles arrondis.

Une nouvelle montre Fitbit Sense haut de gamme

Mais la principale nouveauté attendue dans cette nouvelle collection d’appareils est la Fitbit Sense. Il devrait en effet s’agir d’une montre connectée haut de gamme dotée d’une puce GPS pour la géolocalisation et d’un microphone pour interagir avec l’assistant vocal, comme l’indiquent les rendus publiés par WinFuture. La montre pourrait également être dotée d’une fonction électrocardiogramme comme l’indiquent certaines rumeurs.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques techniques de ces montres et bracelets connectés, tout comme leur prix et leur date de lancement. Le constructeur pourrait les présenter officiellement dans les prochains jours, alors que se tiendra l’édition virtuelle de l’IFA de Berlin.