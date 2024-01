Free : ce SMS mystérieux promet de la nouveauté

Comme le veut la tradition, Free Mobile souhaite la bonne année, mais son message contient aussi un peu de teasing pour l'année à venir.

Cela n’aura échappé à personne : la Freebox V9 se fait encore attendre. Dans la plus grande tradition du trublion, l’opérateur a commencé à teaser sa nouvelle box haut de gamme, avant, il semblerait, de prendre du retard à la commercialisation.

Quoi qu’il en soit, Free prépare des nouveautés et se permet désormais de prévenir ses abonnés.

Un SMS bien mystérieux

Les abonnés Free Mobile, c’est le cas de plusieurs membres de la rédaction de Frandroid, ont reçu par SMS un message pour célébrer le Nouvel An.

Free vous souhaite une merveilleuse année 2024 ! Un vent de nouveautés va très bientôt souffler chez Free. Quelque chose se prépare… Restez, encore et toujours, connecté(e).

C’est bien sûr la partie centrale qui nous intéresse. L’opérateur prévient ses abonnés que des nouveautés vont bientôt arriver chez Free, et que « quelque chose se prépare ». Interrogé sur le contenu de ce SMS, Xavier Niel a choisi l’humour pour répondre avec l’utilisation d’un mème issu du jeu Kingdom Hearts III. On y voit Woodie dire « Attends, laisse-moi cuisiner ».

Il est clair et explicite que Free prépare de nouvelles annonces. Si la marque se sent prête à communiquer dessus dès maintenant, on peut espérer qu’elle n’attendra pas la fin de l’année avant de concrétiser.

Soulignons que ce message s’adresse avant tout aux abonnés Free Mobile et non aux abonnés Freebox. S’il est naturel de penser en premier lieu à la Freebox V9, forcément très attendue du côté de l’opérateur, Free tease peut-être ici des nouveautés pour ses forfaits mobiles également. Troisième possibilité, la Freebox V9 s’inscrit elle-même dans un projet lié à Free Mobile, avec, par exemple, un forfait liant Internet fixe et mobile d’une nouvelle façon. Une nouvelle version de la box 4G pour passer au réseau 5G ?