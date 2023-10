Freebox V9 : la sortie d’une nouvelle box haut de gamme chez Free approche

Free a annoncé que le lancement de sa nouvelle Freebox se ferait avant la fin de l'année. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à attendre.

Il y aura une nouvelle Freebox sous le sapin. Seulement cinq ans après sa Freebox Delta, le trublion français Free s’apprête à lancer une nouvelle Freebox. Xavier Niel, le fondateur de Free, l’a confirmé lors d’une journée dédiée aux fans de l’opérateur, rapporte Univers Freebox.

Il s’agirait d’une nouvelle box haut de gamme, qui aura donc pour objectif de remplacer la Freebox Delta, et non la Freebox Révolution ou la Freebox Pop qui représentent aujourd’hui l’entrée de gamme de l’opérateur. Cette nouvelle Freebox serait déjà en production.



Faire suite à un échec

Les enjeux sont importants pour Free. L’opérateur a toujours eu pour lui de concevoir lui-même ses box haut de gamme. Par le passé, cela lui a plutôt réussi, notamment avec la Freebox Revolution lancée en 2010. Cette dernière est toujours en service aujourd’hui, 13 ans plus tard, et n’a pas grand-chose à envier aux box concurrentes.

On ne peut pas en dire autant des Freebox One et Freebox Delta lancé en 2018 qui ont vite été remaniés par l’opérateur. Dans les deux cas, les offres étaient trop chères et jugées un peu anachroniques. Là où l’ADN de l’opérateur était dans une offre féroce à 29,99 euros par mois, la Freebox Delta coutait 49,99 euros par mois auxquels il fallait rajouter un achat de la box Devialet à 480 euros. Pour ce prix, l’offre intégrait tout de même de nombreux partenaires comme Netflix et Amazon Prime, mais cela restait très excessif à une époque où la box ne sert plus autant.

Il faut désormais s’interroger sur la pertinence d’une offre box Internet aussi sophistiqué à l’ère des Apple TV et Nvidia Shield. Est-ce que l’on attend encore de Free de développer une box aussi complète, ou alors au contraire, peut-être de créer un modem en avance sur son temps à un prix très faible ?

La Freebox Delta avait également une ambition domotique, avec une prise en charge des réseaux Sigfox et Somfy. L’opérateur pourrait peut-être passer à Matter avec sa Freebox V9.

Les technologies de 2023

Depuis 2018, les technologies embarquées dans une Freebox comme le stockage et la puce ARM ont fait énormément de progrès. On connait l’amour de Xavier Niel pour Apple. L’opérateur français pourrait surprendre en étant le premier du secteur à passer à un stockage complet en SSD NVMe ou en proposant une puce plus puissante pour intégrer de nouvelles applications. À ce jour, la Freebox ne propose pas de cloud gaming, malgré une tentative échouée de rachat de Shadow.

Et l’IA générative ? Est-ce que Free ne pourrait pas créer une nouvelle révolution en rendant des technologies comme ChatGPT et MidJourney beaucoup plus accessible au grand public grâce à une solution hybride Box et cloud. Il y a seulement une semaine, la maison mère Iliad a annoncé la création de la plus importante ferme de serveurs dédiée à l’IA en Europe. Les investissements du groupe dans ce nouveau secteur représentent 200 millions d’euros. La startup française Mistral AI a également dévoilé son premier modèle de langage récemment pour concurrencer Open AI.

Rendez-vous dans quelques semaines pour en apprendre plus sur cette mystérieuse Freebox V9.