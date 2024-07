Free améliore son forfait mobile pour voyager : voici les 6 nouvelles destinations sans frais supplémentaires

L'Indonésie, l'Égypte, Hong-Kong... Non, ce n'est pas la liste de vos prochaines vacances, mais bien les nouvelles destinations incluses dans le forfait Free 5G.

Free a depuis longtemps trouvé une arme : le roaming international. Pour la troisième fois cette année, l’opérateur enrichit son Forfait Free 5G sans en modifier le prix.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Free Free

Forfait 2€ 2h 2€ /mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go 19.99€ /mois Découvrir Free

Série Free 160 Go 10.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Free frappe fort en ajoutant six nouvelles destinations à son enveloppe Internet à l’étranger. Parmi elles, on trouve des pays particulièrement attractifs pour les touristes et les voyageurs d’affaires :

L’Indonésie, avec ses plages paradisiaques de Bali

L’Égypte et ses trésors archéologiques

Hong-Kong, carrefour économique de l’Asie

La Corée du Sud, pays de la K-pop et de la tech de pointe

Macao, Las Vegas de la Chine

Le Paraguay, destination encore méconnue d’Amérique du Sud

Une offre généreuse, mais à quel prix ?

À première vue, l’offre de Free semble imbattable. Non seulement l’opérateur étend sa couverture, mais il le fait sans augmenter ses tarifs. Le forfait reste accessible à partir de 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop, et ne dépasse pas les 19,99 €/mois pour les non-abonnés Freebox.

Cependant, il faut noter que ces prix attractifs cachent quelques subtilités. Par exemple, les abonnés Freebox Ultra bénéficient du tarif à 9,99 €/mois pendant un an seulement, avant de passer à 15,99 €/mois.

L’enveloppe de data est toujours de 35 Go dans de nombreux pays, dont l’UE, DOM, le Sénégal, la Chine, l’Australie, la Colombie, le Costa Rica, les Émirats arabes unis, la Suisse, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Algérie et la Tunisie.

L’année dernière, à la même date, le forfait était passé de 25 à 35 Go, et il avait bénéficié d’autres destinations, dont :

Le Sénégal ;

Madagascar ;

Les Comores ;

La Colombie ;

Le Costa Rica ;

Les Émirats arabes unis, « dont Abou Dabi Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn ».

Les meilleures box internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Pop 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Light 29.99€ /mois Découvrir Fibre Freebox Ultra Essentiel 39.99€ /mois 49.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet