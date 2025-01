Parmi les patrons de la tech à l’investiture de Trump : le Français Xavier Niel

La nouvelle présidence de Trump est marquée par un rapprochement rarement vu entre un président élu et le monde de la tech. Le représentant français s’appelle Xavier Niel.

Avec Elon Musk au premier plan, jamais l’industrie tech n’a été à ce point impliqué autour de l’élection présidentielle des États-Unis.

À lire aussi :

Que faire avec Elon Musk ?

Lors de l’investiture de Donald Trump, ils étaient tous présents : Tim Cook d’Apple, Sam Altman d’OpenAI, Mark Zuckerberg de Meta ou encore Jeff Bezos pour Amazon. Seule grande exception : Satya Nadella de Microsoft, mais qui a tout de même offert ses félicitations sur les réseaux sociaux.

On parle ici de géants de la tech américains, dont on parle souvent dans nos colonnes, mais il y avait un autre CEO d’un géant de la tech bien français présent le 20 janvier 2025 lors de l’investiture de Donald Trump : le fondateur d’Iliad et de Free, Xavier Niel.

Xavier Niel : le champion de la tech français ?

C’est le Canard enchaîné qui dévoile cette information : plusieurs grands patrons français étaient présents auprès de Donald Trump comme Bernard Arnault ou Xavier Niel. Des représentants politiques d’extrême droite étaient également présents comme Marion Maréchal Le Pen, Eric Zemmour ou Sarah Knafo rapporte le canard.

Le journal Libération précise que Xavier Niel est notamment partenaire en affaires avec Joshua Kushner, le beau-frère d’Ivanka Trump.

De fait, en étant présent, Xavier Niel prend aussi le rôle de représentant milliardaire de la tech française auprès de Donald Trump.

Si on le connait avant tout pour l’opérateur Free en France, il faut se souvenir que Xavier Niel est à la tête d’un empire des télécom qui comprend des filiales en Suisse, Italie, Monaco, en Irlande, au Sénégal ou encore en Pologne.

Iliad, c’est aussi Scaleway (anciennement Online), l’un des plus gros hébergeurs en Europe, et Xavier Niel a investit plus récemment dans l’intelligence artificielle sur laquelle Donald Trump a déjà pris plusieurs décisions.