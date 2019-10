Free prépare l'arrivée d'une nouvelle Freebox équipée d'Android TV.

Nous avons attendu très longtemps la nouvelle Freebox Delta et la Freebox One, mais Le Monde vient de mentionner l’existence d’une nouvelle Freebox qui serait annoncé en novembre 2019. Ce n’est pas la première fois que l’on évoque cette nouvelle box, dont il était déjà question en septembre. Cette dernière sera d’ailleurs équipée d’Android TV, comme la Mini 4K (2015).

Cela ne sera pas une Freebox haut de gamme comme la Delta, mais un boitier beaucoup plus accessible. Xavier Niel l’a déjà évoquée lors du salon Capital Markets Day : “L’objectif à présent est de retrouver un centre de gamme qui soit une offre accessible transparente qui fasse rêver, c’est ce sur quoi on travaille en reprenant nos valeurs historiques et de la même manière, être capable d’aller convaincre des abonnés tout en ayant une box qui ne coûte pas des fortunes à fabriquer”.

Cette nouvelle Freebox serait donc un remplaçant pour la Mini 4K, on sait juste pour le moment qu’elle tournera sous Android TV et qu’elle devrait être équipée d’un SoC ARM Amlogic S905X2.